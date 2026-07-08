La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa hoy con una jornada que promete emociones para los aficionados al fútbol. Estos compromisos son determinantes en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

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Esta edición del torneo es histórica al reunir, por primera vez, a 48 selecciones nacionales, bajo un formato renovado que contempla 104 partidos, de los cuales 72 corresponden a la fase de grupos.

Los horarios están adaptados al hora peruana, permitiendo que los aficionados puedan seguir la jornada desde cualquier parte del país.

Dónde ver el Mundial 2026 en Perú

Los hinchas peruanos tienen varias opciones para disfrutar de todos los partidos del torneo.

La principal alternativa es DGO (DirecTV GO), plataforma de streaming que brinda acceso a la señal de DSports, responsable de la transmisión completa del Mundial, desde la fase de grupos hasta la gran final.

Además, Paramount+ ofrece la cobertura de los 104 encuentros gracias a un acuerdo con DSports. El servicio está disponible para suscriptores de Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Así se disputa el Mundial 2026

La FIFA estrenó un nuevo formato para ampliar la participación de selecciones de todo el mundo. Los 48 equipos clasificados fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro integrantes, donde cada selección disputará tres partidos durante la primera fase.

Al finalizar esta etapa avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, completando un cuadro de 32 selecciones que iniciarán la fase de eliminación directa.

A partir de ese momento, cada partido será decisivo para seguir en carrera por el título mundial.

Grupos del Mundial 2026

La fase inicial quedó conformada de la siguiente manera:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Grupo B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar y Suiza.

Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar y Suiza. Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Grupo I: Francia, Senegal, Irak y Noruega.

Francia, Senegal, Irak y Noruega. Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Grupo K: Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

El camino hacia la final del Mundial

El nuevo formato también aumenta el número de partidos que deberá disputar el futuro campeón. A diferencia de las ediciones anteriores, la selección que levante el trofeo tendrá que jugar ocho encuentros.

Tras los dieciseisavos de final se disputarán los octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final, programada para el 19 de julio en New Jersey.

Con más selecciones, más partidos y un calendario más amplio, el Mundial 2026 busca ofrecer una competencia más competitiva y con mayores oportunidades para equipos de distintas confederaciones.

Una jornada que puede marcar la clasificación

Los partidos de este 29 de junio tendrán un papel importante en el desarrollo de la fase de grupos. Tanto Brasil como Alemania buscarán sumar puntos importantes frente a Japón y Paraguay, respectivamente, en una fecha que podría comenzar a definir el panorama de clasificación hacia las rondas eliminatorias.