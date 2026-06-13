Samsung dio a conocer en el mercado peruano su renovado portafolio 2026 de televisores, monitores, sistemas de sonido y dispositivos lifestyle, una propuesta que incorpora la plataforma Samsung Vision AI para ofrecer experiencias más inteligentes, personalizadas y conectadas dentro del hogar.

La compañía busca llevar el entretenimiento doméstico a una nueva etapa mediante la integración de inteligencia artificial avanzada, mejoras en la calidad de imagen y sonido, así como herramientas capaces de adaptarse a las preferencias de cada usuario.

La presentación estuvo encabezada por Luis Arturo Moreno, Head de Visual Display de Samsung Perú, quien destacó la evolución de la marca en el segmento de pantallas.

Samsung Vision AI convierte al televisor en un asistente inteligente

Uno de los principales anuncios fue la incorporación de Samsung Vision AI Companion (VAC), una solución que transforma al televisor en un centro de interacción inteligente para el hogar.

Esta tecnología integra Bixby con herramientas de IA generativa como Gemini y Copilot, permitiendo que los usuarios realicen consultas relacionadas con el contenido que están visualizando, obtengan información contextual, descubran nuevas recomendaciones y accedan a contenido complementario sin interrumpir la experiencia.

Además, el sistema analiza automáticamente el entorno y el tipo de contenido para optimizar parámetros de imagen y sonido en tiempo real.

De esta manera, cada sesión de entretenimiento se ajusta de forma dinámica a las condiciones de visualización y a las preferencias individuales.

Un portafolio diseñado para distintos perfiles de usuarios

La nueva oferta de Samsung reúne tecnologías orientadas tanto a quienes buscan una experiencia premium como a usuarios interesados en diseño, productividad o videojuegos.

Entre los productos presentados destacan las líneas Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED y The Frame, además de los monitores Odyssey y los nuevos equipos de audio Music Studio.

La línea Micro RGB representa la propuesta más avanzada de la marca en materia de calidad de imagen, gracias a su precisión cromática y capacidad para reproducir escenas con un alto nivel de realismo.

Por su parte, los televisores OLED ofrecen negros profundos y contrastes intensos para una experiencia cinematográfica más inmersiva.

Los modelos Neo QLED incorporan procesamiento basado en inteligencia artificial para optimizar brillo, contraste y color, mientras que la tecnología Mini LED permite un control más preciso de la iluminación, mejorando la definición de imágenes en películas, series y transmisiones deportivas.

En paralelo, The Frame mantiene su propuesta diferenciadora al combinar tecnología y diseño, transformándose en una pieza decorativa cuando no está en uso.

Inteligencia artificial aplicada al deporte y al entretenimiento

Samsung también incorporó nuevas funciones impulsadas por IA que buscan enriquecer la experiencia audiovisual.

Entre ellas destacan AI Escalador de Imagen 4K, Potenciador de Color Pro y AI Modo Fútbol, una herramienta diseñada para optimizar automáticamente la nitidez, el movimiento, el contraste y el sonido durante transmisiones deportivas.

La función cobra especial relevancia en un contexto marcado por importantes competiciones internacionales, ya que permite a los aficionados disfrutar de una visualización más cercana a la experiencia de un estadio.

Asimismo, los televisores Neo QLED integran la tecnología Real Quantum Dot, desarrollada para ofrecer colores más precisos y vibrantes, mientras que la certificación PANTONE Validated respalda la fidelidad cromática de los paneles.

Samsung refuerza su apuesta por el gaming y el audio inteligente

La marca también amplió su ecosistema para los amantes de los videojuegos con la llegada de la nueva generación de monitores Odyssey, diseñada para ofrecer mayor velocidad, inmersión y rendimiento.

Entre los lanzamientos sobresalen Odyssey 3D y Odyssey OLED G8, modelos que incorporan tecnologías como experiencias tridimensionales sin lentes, paneles OLED de alta tasa de refresco y resoluciones avanzadas para responder a las exigencias de los jugadores más competitivos.

En el apartado de sonido, Samsung presentó los nuevos dispositivos Music Studio, desarrollados para complementar la experiencia audiovisual mediante sistemas capaces de adaptar automáticamente el audio según el contenido reproducido y las características del espacio donde se encuentran instalados.

Dos décadas liderando el mercado global de televisores

Durante la presentación, Luis Arturo Moreno destacó que Samsung cumple 20 años consecutivos como líder mundial en la industria de televisores, un logro que la compañía atribuye a su capacidad de innovación y evolución tecnológica.

Según explicó, la incorporación de Samsung Vision AI en todo el portafolio responde al objetivo de desarrollar dispositivos capaces de comprender mejor las necesidades de las personas y ofrecer experiencias cada vez más conectadas y personalizadas.

Con esta nueva generación de productos, la empresa busca consolidar su presencia en el mercado peruano y acercar al consumidor tecnologías que integran inteligencia artificial, entretenimiento inmersivo y conectividad inteligente en un solo ecosistema.