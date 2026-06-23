La evolución de los smartphones enfocados en la creación de contenido suma un nuevo capítulo en el mercado peruano. HONOR anunció la llegada de la Serie HONOR 600, una familia de dispositivos que apuesta por integrar funciones avanzadas de inteligencia artificial, capacidades fotográficas de alto nivel y una experiencia premium diseñada para usuarios que buscan producir y compartir contenido de manera más sencilla.

La serie integra funciones de IA para convertir imágenes en videos, junto con una cámara avanzada, batería de alta capacidad y un rendimiento orientado a usuarios exigentes.

Herramientas de IA para impulsar la creatividad

Fotografía: Mario Almonacid.

Uno de los principales diferenciales de la Serie HONOR 600 es la función Imagen a Video AI 2.0, desarrollada para convertir fotografías en secuencias audiovisuales cortas mediante el uso de inteligencia artificial.

La plataforma permite combinar hasta tres imágenes y complementarlas con instrucciones de texto para generar clips de entre tres y cinco segundos. Los usuarios pueden definir aspectos como la narrativa visual, la duración, el formato e incluso añadir elementos de audio, música o voces según sus preferencias.

A ello se suma AI Studio, que reúne 37 herramientas basadas en inteligencia artificial destinadas a potenciar la edición de contenido. Entre sus funciones destacan la edición mediante lenguaje natural, el borrado inteligente de elementos en fotografías en movimiento y la creación de composiciones visuales con efectos tridimensionales.

Cámara de 200MP y sistema fotográfico de nivel premium

Fotorgrafia: Mario Almonacid

La propuesta fotográfica es otro de los pilares de esta generación. La cámara principal AI de 200MP incorpora un sensor de gran tamaño orientado a mejorar el rendimiento en escenarios de baja iluminación y capturar un mayor nivel de detalle.

El conjunto se complementa con una cámara ultra gran angular de 12MP, un sensor dedicado para la gestión del color y una cámara frontal de 50MP enfocada en retratos y videollamadas de alta calidad.

Por su parte, el HONOR 600 Pro incorpora una cámara telefoto periscópica de 50MP con zoom óptico de 3.5 aumentos y capacidad de ampliación de hasta 120x. Además, integra sistemas avanzados de estabilización desarrollados por la marca para optimizar la captura de imágenes y videos.

Diseño refinado y batería para jornadas intensas

Fotografía: Mario Almonacid

HONOR también ha puesto especial atención en el apartado estético. La Serie 600 adopta una construcción unibody con acabados premium y marcos ultradelgados, características que buscan ofrecer una apariencia elegante sin sacrificar ergonomía.

El modelo HONOR 600 estará disponible en colores Naranja, Dorado Platino y Negro, mientras que la versión Pro llegará en tonalidades Negro y Dorado Platino.

En el interior destaca una batería de 7000mAh, diseñada para brindar una mayor autonomía durante jornadas prolongadas de uso. La serie incorpora carga rápida HONOR SuperCharge de 80W, mientras que el modelo Pro añade carga inalámbrica de 50W. Ambos equipos también cuentan con carga inversa por cable de 27W y compatibilidad con dispositivos iOS.

Pantalla ultrabrillante y mayor resistencia

La experiencia visual está respaldada por una pantalla de 6.57 pulgadas con brillo máximo de hasta 8000 nits, tasa de refresco de 120Hz y reproducción de más de mil millones de colores.

Además de ofrecer una visualización optimizada en distintos entornos, los dispositivos cuentan con certificaciones de resistencia IP68, IP69 e IP69K, orientadas a protegerlos frente al agua, el polvo y condiciones de uso exigentes.

La marca también destaca la certificación SGS de cinco estrellas para resistencia a caídas y aplastamiento, un aspecto pensado para brindar mayor durabilidad en el uso diario.

Procesadores de alto rendimiento y más memoria gracias a RAM Turbo

Fotografía: Mario Almonacid

En materia de desempeño, el HONOR 600 incorpora el procesador Snapdragon 7 Gen 4, mientras que el HONOR 600 Pro apuesta por el potente Snapdragon 8 Elite fabricado bajo proceso de 3 nanómetros.

La serie también integra la tecnología RAM Turbo, que permite ampliar virtualmente la memoria disponible con hasta 16GB adicionales. De esta manera, los modelos con 12GB de RAM pueden alcanzar hasta 28GB combinados para mejorar la multitarea y el rendimiento en aplicaciones exigentes.

Disponibilidad en Perú

La Serie HONOR 600 ya está disponible en Perú a través de las tiendas físicas de la marca, la HONOR Store Online y distribuidores autorizados.

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