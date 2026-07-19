Durante la presentación oficial del Perú Fashion Week 2026, Toulouse Lautrec dio a conocer su nuevo convenio estratégico con los organizadores del evento. El objetivo principal de esta colaboración es brindar a los estudiantes de Diseño y Gestión de la Moda una preparación práctica en el sector.

Aprendizaje práctico en un entorno real

Esta colaboración, dará al alumnado la oportunidad de integrarse y comprender de cerca el funcionamiento interno de los grandes eventos de moda. Trabajarán de primera mano junto a productores, diseñadores y todo el personal de soporte técnico en un escenario real. De esta manera, se facilitará su aprendizaje de las distintas fases operativas, empezando por la planificación.

Vivencia de la industria

Según Claudia Olivares, directora académica de Diseño de Toulouse Lautrec, esta edición de Perú Fashion Week se realizará en las ciudades de Lima y Cusco, lo que beneficiará directamente a los alumnos que estudian en las sedes de Lima y Arequipa. Resalta que la idea central es que tengan una vivencia educativa profunda participando activamente en el montaje de las pasarelas. De este modo, experimentarán los retos cotidianos de su futura profesión, mejorando sus habilidades técnicas y sus capacidades creativas.

Espacio para talentos emergentes

En la ceremonia de apertura se programó una pasarela especial, donde diseñadores estudiantes presentaron colecciones contemporáneas basadas en las diversas herencias culturales y la pluralidad del territorio peruano. A través de esta colaboración, Toulouse Lautrec reafirma su intención de conectar a sus alumnos con las principales figuras del mundo empresarial, brindándoles una educación integral que les capacite para satisfacer con éxito las exigencias del mercado laboral actual.

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