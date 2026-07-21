La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin con un nuevo campeón. España derrotó 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium, resultado que le permitió conquistar su segunda estrella mundialista y regresar a la cima del Ránking FIFA tras la actualización publicada por el máximo organismo del fútbol.

El éxito conseguido en el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá tuvo un impacto inmediato en la clasificación internacional, reflejando el rendimiento mostrado por las selecciones durante la máxima competición del fútbol.

España vuelve al primer lugar del Ránking FIFA

Gracias al título mundial, la Selección de España alcanzó los 1995.88 puntos, suficientes para desplazar a Argentina, que ahora ocupa la segunda posición con 1970.37 unidades.

El nuevo listado también mantiene a Francia y Inglaterra dentro del grupo de las mejores selecciones del planeta, mientras que Brasil, pese a quedar eliminado en los octavos de final frente a Noruega, logró ascender hasta el quinto lugar de la clasificación.

La actualización confirma cómo los resultados obtenidos en el Mundial modificaron el panorama del fútbol internacional, premiando el desempeño de las selecciones que llegaron más lejos en la competición.

Así quedó el Top 10 del Ránking FIFA tras el Mundial 2026

España – 1995.88 puntos Argentina – 1970.37 puntos Francia – 1948.97 puntos Inglaterra – 1922.83 puntos Brasil – 1804.92 puntos Marruecos – 1803.99 puntos Portugal – 1787.85 puntos Bélgica – 1778.36 puntos Países Bajos – 1775.54 puntos México – 1754.30 puntos

La FIFA también informó que la siguiente actualización oficial del Ránking FIFA está prevista para la primera semana del próximo mes de octubre, cuando se incorporen los resultados de los compromisos internacionales posteriores al Mundial.

Argentina cierra un destacado Mundial pese a perder la final

Aunque no pudo revalidar el título conseguido en Qatar, la campaña de Argentina fue valorada positivamente por su cuerpo técnico. Tras la final, el entrenador Lionel Scaloni agradeció el respaldo de los aficionados que acompañaron al equipo durante todo el campeonato.

El seleccionador destacó el orgullo mostrado por los hinchas y valoró el esfuerzo realizado por sus jugadores durante el torneo, resaltando que el equipo compitió hasta el último partido.

«Gracias a la gente por haber acompañado, por salir a apoyar a la selección y estar en las calles. Es algo espectacular. Saber que se puede perder dejándolo todo también tiene un enorme valor», expresó el técnico antes de abandonar el MetLife Stadium.

El Mundial 2026 deja una nueva referencia en el fútbol internacional

La consagración de España marca el cierre de una edición histórica de la Copa del Mundo, en la que varias selecciones modificaron su posición dentro del Ránking FIFA gracias a sus actuaciones.

Con la actualización oficial ya publicada, el fútbol internacional inicia un nuevo ciclo en el que las principales potencias buscarán mantener o mejorar su ubicación antes de la próxima revisión del organismo rector del deporte.

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El duelo reúne al vigente campeón del mundo frente al actual campeón de Europa, en una definición que promete marcar un antes y un después para ambas selecciones. Mientras la Albiceleste sueña con revalidar su título, La Roja aspira a sumar una nueva estrella y consolidar el exitoso proceso liderado por Luis de la Fuente.

Una final con dos historias que pueden cambiar el fútbol

La atención mundial también se centra en dos nombres propios. Por un lado, Lionel Messi afronta lo que sería su último partido en una Copa del Mundo, con la posibilidad de ampliar un legado que ya lo ubica entre los futbolistas más influyentes de todos los tiempos.

En el otro extremo aparece Lamine Yamal, la gran revelación del fútbol español. El joven atacante llega como una de las figuras del torneo y busca confirmar su enorme proyección internacional conquistando el título más prestigioso con la selección absoluta.

El enfrentamiento representa además el esperado choque entre dos estilos futbolísticos que evolucionaron durante el campeonato para alcanzar su mejor versión en la instancia decisiva.

Argentina llega fortalecida por su capacidad de reacción

El equipo dirigido por Lionel Scaloni encontró respuestas en los momentos más difíciles del Mundial. Tras superar partidos de alta exigencia, la selección argentina volvió a demostrar fortaleza colectiva y carácter competitivo para instalarse nuevamente en la final.

Más allá del liderazgo de Messi, futbolistas como Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez han tenido actuaciones determinantes durante el torneo, convirtiéndose en piezas fundamentales del recorrido hacia la definición.

La comunión entre el plantel y la afición ha sido otra de las grandes fortalezas de la Albiceleste, que volvió a demostrar su capacidad para sobreponerse a escenarios adversos.

España apuesta por el juego colectivo y la solidez

Después de modificar algunos aspectos de su propuesta futbolística, España encontró equilibrio entre posesión, orden defensivo y eficacia ofensiva.

Las decisiones del entrenador Luis de la Fuente, entre ellas realizar variantes importantes en el mediocampo, fortalecieron el funcionamiento colectivo del equipo. El rendimiento de Rodri, junto con el aporte de futbolistas como Dani Olmo, Fabián Ruiz y Álex Baena, ha permitido que La Roja llegue con confianza a la final.

Además, la recuperación física de Lamine Yamal y Pedro Porro representa una buena noticia para el conjunto español antes del compromiso más importante del campeonato.

Un duelo táctico entre Scaloni y De la Fuente

La final también enfrenta a dos entrenadores que mantienen una relación de respeto profesional y que han construido proyectos sólidos con sus respectivas selecciones.

Lionel Scaloni podría ingresar con Gonzalo Montiel y reforzar el mediocampo con Rodrigo De Paul, mientras que Luis de la Fuente mantendría una estructura similar a la utilizada en los encuentros anteriores, privilegiando el funcionamiento colectivo.

El partido promete un interesante contraste entre el poder ofensivo de Argentina y la solidez defensiva de España, dos características que han definido el recorrido de ambas selecciones durante el Mundial.

Argentina busca una marca histórica

La Albiceleste llega con la posibilidad de completar una secuencia inédita de títulos internacionales tras conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024.

Con una nueva consagración, el equipo sudamericano ampliaría uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente y reafirmaría su dominio en el fútbol internacional.

España, por su parte, pretende recuperar la gloria mundial y sumar un nuevo capítulo a la generación que busca emular los éxitos alcanzados entre 2008 y 2012.

Alineaciones probables

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Director técnico: Luis de la Fuente.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Director técnico: Lionel Scaloni.

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia).

Estadio: MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva York/Nueva Jersey.

Hora: 15:00 (hora local) / 19:00 GMT.