A los 92′ del partido, Enzo Fernández hizo estallar el Mercedes-Benz Stadium al poner el 3-2. Pese a que el elenco egipcio dominaba el juego e incluso Messi falló un penal, Argentina supo darle vuelta al resultado a falta de minutos que finalice el partido en Atlanta.

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni está obligado a reaccionar si quiere mantener vivo su objetivo de avanzar hacia los cuartos de final y seguir en la pelea por el título.

El encuentro, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, concentra gran expectativa por el duelo entre Lionel Messi y Mohamed Salah, dos de las máximas figuras del fútbol mundial.

Con el marcador en contra, la Albiceleste busca imponer su jerarquía para revertir el resultado.

Argentina intenta responder tras un inicio adverso

La vigente campeona llegó a esta instancia luego de superar con mucho esfuerzo a Cabo Verde por 3-2 en el tiempo suplementario, un partido que dejó dudas por los problemas defensivos y el desgaste físico acumulado.

Aunque Messi volvió a ser determinante, aquella clasificación también evidenció el aporte colectivo del equipo. Lisandro Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez aparecen nuevamente como piezas clave para intentar cambiar el rumbo frente a un rival que ha demostrado ser sólido durante el torneo.

Ahora, con el marcador desfavorable, Argentina necesita mejorar su eficacia ofensiva y corregir las desatenciones defensivas para evitar una eliminación prematura.

Egipto confirma su buen momento en el Mundial

La selección de Egipto llegó a los octavos después de una histórica campaña, en la que logró superar por primera vez la fase de grupos y eliminar a Australia en la tanda de penales.

El conjunto dirigido por Hossam Hassan ha encontrado equilibrio entre experiencia y orden táctico. Además del liderazgo de Mohamed Salah, el equipo cuenta con futbolistas que han respondido en momentos decisivos, como Yasser Ibrahim, autor del gol que abrió el marcador frente a la Albiceleste.

Los africanos buscan mantener la ventaja y dar uno de los grandes golpes del campeonato clasificándose a los cuartos de final.

Messi y Salah protagonizan uno de los grandes duelos del torneo

Más allá del resultado parcial, el partido reúne a dos referentes del fútbol internacional. Lionel Messi continúa siendo el líder futbolístico de Argentina, mientras que Mohamed Salah representa la principal esperanza ofensiva de Egipto.

El encuentro también pone a prueba el estado físico de ambos jugadores, especialmente después del intenso desgaste acumulado en las rondas anteriores.

Dónde ver Argentina vs. Egipto EN VIVO

El compromiso puede seguirse en directo a través de DSports (DirecTV) y mediante la plataforma DGO. También está disponible en los servicios de Disney+ y Paramount+, según la disponibilidad de cada región.

Alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Lionel Messi.

Egipto: Mustafa Shoubir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathi, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mustafa Zico y Omar Marmoush.