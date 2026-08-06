Un movimiento sísmico de magnitud 5.0 se registró este 6 de agosto de 2026 a las 13:57:18 (hora local) en la región Junín, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento tuvo su epicentro 19 kilómetros al suroeste de Chupaca, en la provincia del mismo nombre.

De acuerdo con el informe, el sismo se produjo a una profundidad de 9 kilómetros, una característica que puede favorecer que el movimiento sea percibido con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.

Epicentro e intensidad del movimiento

El reporte sísmico del IGP indica que el evento ocurrió en las coordenadas latitud -12.21 y longitud -75.37. Asimismo, la intensidad estimada fue de grado V en Chupaca, lo que significa que el temblor fue sentido por la mayoría de las personas en la zona y pudo generar la caída de algunos objetos ligeros dentro de las viviendas.

Las autoridades especializadas continúan con el monitoreo permanente para determinar si se presentan réplicas o algún otro evento relacionado.

Datos del reporte oficial del IGP

Los principales datos del evento sísmico son:

Fecha: 6 de agosto de 2026.

6 de agosto de 2026. Hora: 13:57:18 (hora local).

13:57:18 (hora local). Magnitud: 5.0 .

. Profundidad: 9 kilómetros .

. Referencia: 19 km al suroeste de Chupaca, provincia de Chupaca, región Junín .

. Intensidad: V en Chupaca.

Recomendaciones ante un sismo

Tras un temblor, es importante mantener la calma, verificar el estado de las personas cercanas y seguir las indicaciones de las autoridades de gestión del riesgo. También se recomienda revisar las rutas de evacuación, contar con una mochila de emergencia y mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales como el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Hasta el momento del reporte emitido por el IGP, no se ha informado sobre daños materiales o personales asociados a este evento sísmico.