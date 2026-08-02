Un sismo de magnitud 5.7 fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) la noche de este 2 de agosto de 2026, con epicentro ubicado a 53 kilómetros al noreste de Aucayacu, en la provincia de Leoncio Prado, región Huánuco.

De acuerdo con el Reporte Sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0519, el movimiento telúrico se produjo a las 20:42:22 (hora local) y alcanzó una profundidad de 152 kilómetros, característica que suele influir en la percepción del evento en distintas localidades.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0519

Fecha y Hora Local: 02/08/2026,20:42:22

Magnitud: 5.7

Profundidad: 152 km

Latitud: -8.58

Longitud: -75.79

Intensidad: III-IV Aucayacu

Referencia: 53 km al NE de Aucayacu, Leoncio Prado – Huánucohttps://t.co/mE8HZLIxfB — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 3, 2026

Epicentro y características del movimiento sísmico

El epicentro fue localizado en las coordenadas latitud -8.58 y longitud -75.79, a 53 kilómetros al noreste de Aucayacu.

El IGP informó además que la intensidad estimada fue de III-IV en la escala de Mercalli para la zona de Aucayacu, lo que indica un sismo percibido por la población, con una intensidad de ligera a moderada.

¿Qué significa una profundidad de 152 kilómetros?

La profundidad de 152 kilómetros ubica a este evento como un sismo de foco intermedio. Este tipo de movimientos pueden sentirse en un área extensa, aunque, en muchos casos, generan menores niveles de sacudida en la superficie en comparación con sismos superficiales de magnitud similar.

La percepción del movimiento puede variar según las condiciones del terreno, la distancia al epicentro y las características de las edificaciones.

IGP mantiene el monitoreo de la actividad sísmica

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa con el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país mediante su red de estaciones.

Hasta el momento del reporte emitido por la entidad, la información difundida corresponde a los parámetros preliminares del evento sísmico registrado en la región Huánuco.