El Gobierno del Perú anunció que otorgó las garantías y el salvoconducto a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, en aplicación de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México.

Según la Cancillería, la medida responde a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano como parte de la mencionada convención, instrumento del que también forma parte México.

El Ejecutivo precisó, al mismo tiempo, que la entrega del salvoconducto no modifica su posición respecto a la situación política y jurídica del país. En ese sentido, reiteró que en el Perú no existe persecución política y sostuvo que se mantienen vigentes el Estado de derecho, la separación de poderes y las garantías vinculadas al debido proceso.

Perú aplica la Convención de Caracas para otorgar el salvoconducto

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la decisión adoptada respecto de Betssy Betzabet Chávez Chino se sustenta específicamente en los artículos V y XII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.

“En la fecha, el Gobierno del Perú ha procedido a otorgar las garantías y el salvoconducto a favor de la nacional peruana Betssy Betzabet Chávez Chino, conforme a los artículos V y XII de dicha Convención”, indicó la Cancillería mediante un comunicado.

La posición oficial busca enmarcar la entrega del documento dentro del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Perú. La decisión adquiere además relevancia en el contexto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México.

Gobierno peruano sostiene que no existe persecución política

Junto con anunciar el otorgamiento del salvoconducto, el Ejecutivo reafirmó su posición sobre las garantías institucionales existentes en el país.

El Gobierno sostuvo que en el Perú impera el Estado de derecho y remarcó la vigencia de la separación de poderes, el respeto a la administración de justicia y el debido proceso.

Esta precisión forma parte central de la postura expresada por la Cancillería frente al caso, pues el Estado peruano distingue entre el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Convención de Caracas y su evaluación sobre la existencia de una eventual persecución de carácter político.

Perú mantiene abierta la posibilidad de solicitar la extradición de Betssy Chávez

La entrega del salvoconducto a Betssy Chávez tampoco supone, de acuerdo con el comunicado oficial, que el Estado peruano renuncie a recurrir posteriormente a los mecanismos de cooperación judicial disponibles.

La Cancillería recalcó que el documento se concede con reserva del derecho del Perú a solicitar una eventual extradición de Chávez Chino, conforme a los tratados aplicables entre ambos países.

Sin embargo, esa posibilidad dependerá de que las autoridades judiciales peruanas así lo requieran. De esta manera, el Gobierno diferencia el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el asilo diplomático de las actuaciones que eventualmente puedan desarrollarse en el ámbito judicial.

Cancillería impulsa consultas sobre la aplicación del asilo diplomático

Paralelamente, el Gobierno informó que continúa promoviendo consultas con otros países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

De acuerdo con Relaciones Exteriores, el propósito es generar una reflexión sobre la aplicación de la institución del asilo y evitar que, desde la perspectiva peruana, se distorsionen su naturaleza y finalidad.

Este proceso se desarrolla mientras el Perú cumple con lo establecido en la Convención de Caracas, lo que refleja los dos componentes de la posición gubernamental: respetar las obligaciones internacionales vigentes y, simultáneamente, promover una discusión regional sobre los alcances del asilo diplomático.

Perú y México retoman el diálogo diplomático

En la parte final de su pronunciamiento, la Cancillería destacó los históricos vínculos de amistad y respeto entre Perú y México y reafirmó la importancia de la diplomacia y el diálogo para conducir la relación bilateral.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que ambos países comparten principios de integración relacionados con la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, elementos que también inspiraron la Alianza del Pacífico.

Así, el otorgamiento del salvoconducto se produce en una nueva etapa de la relación diplomática entre ambos Estados y bajo la aplicación de un tratado internacional del que Perú y México son partes.