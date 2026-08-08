¿Tienes un gato en casa? Así puedes usar tu smartphone, reloj y tablet para organizar mejor su rutina

Convivir con un gato implica aprender a reconocer pequeñas señales: la hora en que busca alimento, cuánto tiempo dedica al descanso, cuándo quiere jugar o qué lugares de la casa prefiere explorar. Aunque los felinos suelen asociarse con la independencia, mantener una rutina estable para gatos puede contribuir a una convivencia más organizada y permitir que sus dueños estén atentos a cambios en sus hábitos cotidianos.

En el marco del Día Mundial del Gato, Huawei plantea diferentes usos de la tecnología como complemento para el cuidado diario de las mascotas. Smartphones, relojes inteligentes y tablets pueden ayudar a registrar momentos, organizar recordatorios y ofrecer alternativas de entretenimiento cuando el animal permanece solo en casa.

La clave está en utilizar estas herramientas como apoyo y no como sustituto de la atención directa. De esta manera, la tecnología puede integrarse de forma práctica a las actividades que ya forman parte de la relación entre las personas y sus gatos.

Observar y registrar los hábitos del gato sin alterar su espacio

Quienes viven con gatos saben que muchas de sus acciones ocurren en cuestión de segundos. Un salto repentino, una expresión particular o una carrera inesperada pueden desaparecer antes de que sea posible registrarlos. Tener una cámara disponible permite conservar estos momentos y, al mismo tiempo, documentar parte de su comportamiento cotidiano.

El HUAWEI Mate 80 Pro está pensado para obtener fotografías y videos incluso cuando el animal se encuentra en movimiento o en escenarios con poca iluminación. Sus capacidades de zoom también permiten registrar detalles desde cierta distancia.

Esta posibilidad resulta especialmente útil cuando el gato está descansando, mirando por una ventana o recorriendo algún espacio de la vivienda. Mantener distancia ayuda a evitar interrupciones y permite conseguir imágenes más espontáneas de su actividad habitual.

Más allá de obtener fotografías para compartir, llevar un registro visual puede servir para comparar momentos y reconocer variaciones en la rutina. Sin embargo, una fotografía o un video por sí solos no permiten determinar el estado de salud de una mascota y no sustituyen una evaluación profesional cuando existe alguna preocupación.

Horarios y recordatorios para mantener una rutina más organizada

La alimentación, el juego y, cuando corresponde, la administración de medicamentos forman parte de las responsabilidades diarias de quienes tienen una mascota. Incorporar horarios relativamente consistentes ayuda a organizar estas tareas y reduce la posibilidad de olvidarlas, especialmente en jornadas con múltiples actividades.

En este escenario, el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro incorpora alarmas y recordatorios que pueden utilizarse para organizar las tareas vinculadas al gato. El dueño puede programar avisos para la hora de alimentación, sesiones de juego u otras actividades recurrentes sin depender exclusivamente de su memoria.

Su batería de larga duración también permite mantener estos avisos disponibles durante varios días sin recurrir a recargas frecuentes, una característica práctica para personas con jornadas dinámicas.

El valor de esta función no está en automatizar el vínculo con la mascota, sino en facilitar la constancia. Un recordatorio puede avisar que llegó el momento de una actividad, pero la interacción y la observación siguen dependiendo del cuidador.

Tecnología para crear un entorno más estimulante en casa

El descanso ocupa una parte importante de la rutina de los gatos, pero también existen momentos en los que necesitan actividad y estimulación. Disponer de diferentes opciones dentro del hogar puede contribuir a que encuentren alternativas de entretenimiento cuando sus dueños están ocupados o fuera de casa.

La HUAWEI MatePad Pro Max, gracias a su pantalla de gran tamaño, puede emplearse para reproducir videos interactivos dirigidos a mascotas, música ambiental o sonidos que formen parte del entorno doméstico.

Además, la tablet puede utilizarse para visualizar cámaras conectadas compatibles y comprobar a distancia lo que ocurre en casa. Esta posibilidad brinda al propietario una herramienta adicional para supervisar el espacio mientras se encuentra fuera.

Conviene considerar que cada gato responde de manera diferente a los estímulos audiovisuales. Mientras algunos pueden mostrar curiosidad frente a una pantalla o determinados sonidos, otros pueden ignorarlos. Observar la reacción del animal permite decidir qué recursos encajan mejor con su comportamiento.

El bienestar del gato también depende de la observación diaria

La utilidad de los dispositivos aumenta cuando forman parte de una rutina consciente. Registrar imágenes, programar recordatorios o supervisar determinados espacios puede aportar información y organización, pero el cuidado responsable de un gato continúa dependiendo principalmente del tiempo, la atención y la interacción de las personas que conviven con él.

Además, conocer sus hábitos habituales facilita identificar cambios. Variaciones en la alimentación, el descanso, el juego o el comportamiento merecen atención, especialmente cuando persisten. La tecnología puede ayudar a registrar esas modificaciones, pero no debe utilizarse para realizar diagnósticos.

Así, el enfoque más útil consiste en combinar las herramientas digitales con la observación directa y adaptar cada recurso a la personalidad y necesidades particulares de la mascota.

Smartphones, wearables y tablets como apoyo, no como reemplazo

“Nuestra relación con la tecnología también puede extenderse a la manera en que organizamos el cuidado de quienes forman parte de nuestra familia. Dispositivos como smartphones, wearables y tablets pueden facilitar tareas cotidianas y brindarnos herramientas para observar mejor su comportamiento y responder a sus necesidades”, comentó Gabriel Castro, PR Manager de Huawei Terminales del Perú.

En el Día Mundial del Gato, la propuesta de Huawei apunta a aprovechar las funciones que ya ofrecen los dispositivos tecnológicos para acompañar actividades cotidianas: conservar recuerdos, organizar horarios, supervisar espacios y generar alternativas de entretenimiento.

El objetivo, sin embargo, sigue estando en la relación entre el cuidador y el animal. Ningún dispositivo reemplaza el tiempo de juego, la atención diaria o el contacto que forman parte de una convivencia responsable.

Los usuarios interesados en conocer las características y funcionalidades de los equipos pueden visitar la HUAWEI Perú Store. Para consultas relacionadas con sus dispositivos, Huawei también dispone de una red de Centros de Servicio Autorizados con atención especializada, soporte técnico y repuestos originales.