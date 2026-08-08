La historia de Lionel Messi también puede contarse a través de las fotografías que lo muestran junto a su padre. Desde aquel niño rosarino que soñaba con jugar al fútbol hasta el campeón que alcanzó la cima de su deporte, Jorge Messi estuvo presente en momentos determinantes de su vida y su carrera.

Este sábado 8 de agosto murió Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años. Según la información proporcionada, se encontraba internado en un sanatorio de Rosario y atravesaba una larga enfermedad.

La noticia vuelve especialmente significativas las imágenes acumuladas a lo largo de los años. Fotografías familiares, encuentros durante su etapa en Barcelona y apariciones públicas permiten reconstruir una relación que fue mucho más allá de la representación profesional.

Las fotos de Lionel Messi junto a su padre Jorge a través de los años

Antes de los grandes estadios, los récords y los títulos, estuvo Rosario. Jorge Messi acompañó a Lionel desde sus primeros pasos, cuando el fútbol todavía era un sueño y nadie podía anticipar la dimensión que alcanzaría la carrera del argentino.

Las fotografías de aquellos primeros años adquieren ahora un significado especial porque permiten observar una faceta diferente del futbolista: la del hijo junto a uno de los hombres que tuvo mayor influencia durante el comienzo de su recorrido deportivo.

Con el crecimiento deportivo de Lionel también llegaron decisiones familiares que cambiarían definitivamente sus vidas. Una de las más importantes fue abandonar Argentina para intentar abrirse camino en España.

Jorge Messi acompañó a Lionel cuando comenzó su historia en Barcelona

Cuando Lionel Messi llegó a Barcelona siendo todavía un niño, Jorge decidió permanecer a su lado durante los primeros meses, mientras el resto de la familia continuaba inicialmente en Rosario.

Fue un período marcado por los cambios y la incertidumbre. Lionel debía adaptarse a una nueva ciudad y a un nuevo club mientras continuaba un tratamiento médico relacionado con su crecimiento.

En ese escenario, su padre se convirtió en un respaldo fundamental.

La necesidad de conseguir una respuesta definitiva del FC Barcelona desembocó, además, en uno de los episodios más famosos de la carrera de Messi.

La histórica servilleta que cambió el futuro de Lionel Messi

El 14 de diciembre de 2000, cuando Lionel tenía apenas 13 años, Carles Rexach, entonces secretario técnico del Barcelona, dejó por escrito el compromiso de incorporar al joven argentino.

No había una hoja disponible y el acuerdo terminó escrito sobre una servilleta.

El documento señalaba que Rexach se comprometía, bajo su responsabilidad y pese a las opiniones contrarias que existían, a fichar a Lionel Messi siempre que se respetaran las cantidades acordadas.

Para Jorge, aquella improvisada pieza de papel representó la certeza que la familia estaba esperando sobre el futuro del adolescente.

Décadas después, aquel objeto alcanzaría una dimensión impensada. En 2024 fue subastado bajo el nombre “The napkin agreement” y vendido por 970 mil dólares, de acuerdo con la información proporcionada.

De padre a representante de una estrella mundial

La relación profesional entre ambos también evolucionó con el paso del tiempo. Mientras Lionel avanzaba hasta convertirse en una de las principales figuras del fútbol mundial, Jorge Messi asumió un papel cada vez más importante en la gestión de la carrera de su hijo.

Actuó como uno de sus principales representantes y participó en decisiones profesionales relevantes durante diferentes etapas.

Jorge mantuvo, sin embargo, un perfil considerablemente más discreto ante los medios. Sus apariciones públicas estuvieron habitualmente relacionadas con acontecimientos deportivos, negociaciones o momentos importantes en la trayectoria de Lionel.

Las imágenes de Jorge Messi junto a su hijo en los años de gloria

Los años transformaron completamente aquella aventura que había comenzado con un adolescente llegado desde Rosario. Messi terminó convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del Barcelona, con 674 anotaciones en 782 partidos oficiales, según las cifras aportadas en la información original.

También conquistó cuatro Champions League con el conjunto catalán.

Detrás de esa evolución permaneció la figura de su padre, primero como acompañante y posteriormente como representante.

Por eso, las fotografías de Lionel y Jorge Messi permiten construir una cronología paralela a los goles y los trofeos. Muestran el paso del tiempo desde aquel niño que necesitaba el apoyo de su familia para comenzar una nueva vida en Barcelona hasta el futbolista que terminó alcanzando la máxima dimensión internacional.

Tras la muerte de Jorge Messi a los 68 años, esas imágenes forman parte del recorrido de una relación de padre e hijo que acompañó prácticamente toda la historia deportiva de Lionel Messi.

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