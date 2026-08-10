Más de 5,500 postulantes comienzan este lunes 10 de agosto uno de los procesos decisivos para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). El Examen de Admisión UNI 2026-II se desarrollará durante tres fechas y evaluará conocimientos de Aptitud Académica, Humanidades, Matemática, Física y Química.

Para este proceso se registraron 7,142 preinscritos, de los cuales 5,545 pagaron el prospecto de admisión. Además, figuran 320 becados entre quienes participarán en las evaluaciones previstas para el lunes 10, miércoles 12 y viernes 14 de agosto.

La convocatoria no solo moviliza a aspirantes residentes en Lima. También llegarán jóvenes desde diferentes zonas del país, entre ellas Tingo María, Ayacucho, Junín, Áncash, Puno y Arequipa, con el objetivo de competir por una vacante en la UNI.

¿Cuándo es el Examen de Admisión UNI 2026-II?

El Examen de Admisión Ordinario UNI 2026-II está dividido en tres jornadas. La primera se realizará este lunes 10 de agosto y comprenderá las materias de Aptitud Académica y Humanidades.

El proceso continuará el miércoles 12 de agosto, cuando los postulantes deberán afrontar la prueba correspondiente a Matemática. Finalmente, el viernes 14 de agosto se desarrollará la tercera evaluación, dedicada a Física y Química.

De esta manera, los aspirantes deberán superar las distintas áreas contempladas en el esquema establecido para este proceso de admisión, por lo que el resultado final dependerá de su desempeño a lo largo de las jornadas correspondientes.

En el caso de los postulantes a Arquitectura, el cronograma contempla además una Prueba de Aptitud Vocacional, programada para el sábado 8 de agosto como requisito adicional para esta especialidad.

Cronograma del examen UNI 2026-II: qué prueba se rinde cada día

El calendario entregado para el proceso permite a los postulantes identificar las materias correspondientes a cada fecha:

Lunes 10 de agosto: Aptitud Académica y Humanidades.

Aptitud Académica y Humanidades. Miércoles 12 de agosto: Matemática.

Matemática. Viernes 14 de agosto: Física y Química.

Asimismo, existen fechas específicas para otras modalidades. Los participantes de Traslado Externo, Titulados o Graduados y provenientes de universidades no licenciadas tienen prevista su evaluación para el miércoles 12 de agosto.

Por su parte, la modalidad de Ingreso Directo mediante CEPRE-UNI contempló la Prueba de Aptitud Vocacional el 1 de agosto y su examen final el 2 de agosto.

UNI aplicará monitoreo con cámaras durante las evaluaciones

Uno de los aspectos destacados del proceso de admisión UNI 2026-II será el sistema de vigilancia dispuesto durante las pruebas. La universidad contará con monitoreo mediante cámaras para supervisar las incidencias que puedan producirse mientras se desarrollan las evaluaciones.

El mecanismo permitirá realizar un seguimiento permanente durante las tres jornadas y forma parte de las medidas orientadas a reforzar la seguridad y transparencia del examen de admisión.

La supervisión adquiere especial relevancia debido al número de participantes y a que el proceso se extiende durante varios días, con pruebas diferentes en cada jornada.

Más de 5,500 postulantes participan en la Admisión UNI 2026-II

Los datos proporcionados para esta convocatoria también muestran la diversidad de los aspirantes. La edad mínima registrada entre los inscritos es de 16 años, mientras que la máxima alcanza los 48 años.

Además, en el proceso participarán 15 personas con discapacidad y tres postulantes extranjeros. A ellos se suman los estudiantes procedentes de distintas regiones que se desplazarán hasta Lima para participar en las evaluaciones.

En total, 5,545 postulantes pagaron el prospecto de admisión, dentro de un registro inicial que alcanzó los 7,142 preinscritos. Esta diferencia resulta importante para precisar el universo de participantes señalado para la convocatoria.

¿Dónde ver los resultados del Examen de Admisión UNI 2026-II?

Una de las principales consultas de postulantes y familiares durante las jornadas será dónde revisar los resultados y puntajes de la UNI 2026-II.

De acuerdo con la información proporcionada para este proceso, los resultados podrán consultarse en la plataforma de puntajes de la Dirección de Admisión de la UNI:

Resultados UNI 2026-II: https://puntajes.admision.uni.edu.pe/

Los postulantes pueden ingresar a ese portal para revisar la información publicada sobre sus puntajes del examen de admisión. Al tratarse de un proceso distribuido en tres fechas, conviene considerar el cronograma de evaluaciones al momento de buscar la información correspondiente.

¿Por qué el examen UNI 2026-II se realiza en tres jornadas?

La distribución del examen permite evaluar por separado las distintas áreas consideradas en el proceso ordinario. Primero se desarrollan Aptitud Académica y Humanidades, posteriormente Matemática y, en la última fecha, Física y Química.

Así, el Examen de Admisión UNI 2026-II se extenderá hasta el viernes 14 de agosto. Durante ese periodo, miles de aspirantes buscarán completar satisfactoriamente cada evaluación para continuar su objetivo de alcanzar una vacante en la Universidad Nacional de Ingeniería.

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