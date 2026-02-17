La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) inició este lunes 16 de febrero el proceso de admisión 2026-I en medio de un riguroso despliegue de seguridad y control.

En esta convocatoria, la casa de estudios pone a disposición 1,886 vacantes para quienes buscan integrarse a una de las instituciones más exigentes del país.

Más de 6 mil postulantes participan en esta evaluación que se desarrolla en tres jornadas consecutivas. Las siguientes fechas están programadas para el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero.

Los aspirantes compiten por un lugar en 34 carreras profesionales, entre ellas Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Inteligencia Artificial y Urbanismo, especialidades que destacan por su creciente demanda y proyección tecnológica.

PUEDES VER: ➜ Universidad de San Marcos suspende examen de admisión para Ciencias de la Salud por vulneración de su sistema

Resultados del examen de admisión UNI 2026-I

Las autoridades universitarias informaron que los resultados correspondientes a la primera fecha se publicarán alrededor de las 6:00 p.m.

Los postulantes pueden consultar sus puntajes a través del enlace web oficial habilitado por la universidad. De esta manera, cada aspirante podrá conocer qué tan cerca se encuentra de alcanzar una vacante en la carrera elegida.

Cabe precisar que el proceso es acumulativo y no eliminatorio. Por ello, los puntajes obtenidos en las tres jornadas se suman para determinar el resultado final.

Además, cada postulante tiene la posibilidad de seleccionar una primera y segunda opción de carrera, siempre en función de la disponibilidad de plazas.

Estructura del examen por fechas

El examen de admisión 2026-I está dividido en tres evaluaciones diferenciadas. El lunes 16 se desarrollan las pruebas de razonamiento matemático, razonamiento verbal y humanidades, áreas clave para medir las competencias generales de los aspirantes.

Posteriormente, el miércoles 18 los estudiantes enfrentarán preguntas de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Finalmente, el viernes 20 rendirán los exámenes de física y química, materias fundamentales para las distintas ingenierías que ofrece la UNI.

Cada jornada consta de 60 preguntas, lo que exige concentración y preparación constante durante los tres días de evaluación.

Seguridad y control durante la evaluación

Con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso, la UNI implementó estrictas medidas de vigilancia. Desde el ingreso al campus universitario, ubicado en el Rímac, se realiza un primer control de identidad a los postulantes.

Dentro de las aulas, el monitoreo es permanente. Profesores supervisan el desarrollo de la prueba mientras un sistema de cámaras registra cada ambiente. Las imágenes captadas se transmiten en tiempo real al centro de comunicaciones de la universidad.

En total, se han instalado hasta cinco cámaras en cada una de las 70 aulas habilitadas para el examen. Según voceros de la institución, si se detecta alguna irregularidad, el material audiovisual será puesto a disposición de la Fiscalía de la Nación para las investigaciones correspondientes.

Carreras disponibles en la UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería ofrece una amplia gama de especialidades en ciencias, arquitectura e ingenierías. Entre ellas figuran Arquitectura, Urbanismo, Física, Matemática y Química, así como Ingeniería Física y Ciencias de la Computación.

También destacan programas como Ingeniería Civil, Ambiental, Industrial, de Sistemas y de Software. A estas se suman carreras vinculadas a las nuevas tecnologías, como Ingeniería de Ciberseguridad, Ingeniería de Inteligencia Artificial e Ingeniería Biomédica.

Completan la oferta académica especialidades como Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, Aeroespacial, Naval, de Petróleo y Gas Natural, Petroquímica, Química y Textil, entre otras opciones orientadas al desarrollo científico y tecnológico del país.