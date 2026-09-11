El mundo del humor peruano está de luto. Enrique Espejo, conocido por el público como ‘Yuca’, falleció a los 75 años luego de haber atravesado un delicado estado de salud. La noticia fue comunicada por Jorge Benavides, compañero del artista durante años y una de las figuras con las que protagonizó numerosos sketches televisivos.

Benavides utilizó su cuenta de Instagram para informar el fallecimiento y dedicar unas palabras a quien fue parte habitual de sus producciones humorísticas. Su mensaje estuvo marcado por los recuerdos de las escenas, improvisaciones y momentos que ambos compartieron frente a cámaras.

“Queridos seguidores. Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia”, expresó Jorge Benavides.

Enrique Espejo ‘Yuca’ atravesaba problemas de salud

La salud de Enrique Espejo ‘Yuca’ se había deteriorado después de sufrir un accidente en marzo de 2025. Según la información proporcionada previamente por su familia, el cómico tuvo que permanecer varios días internado debido a su condición.

Posteriormente pudo regresar a su vivienda, aunque quedó postrado en cama. Su situación de salud provocó además que se alejara de los programas humorísticos en los que había participado junto a Jorge Benavides.

Su ausencia se hizo especialmente evidente en algunos de los segmentos donde su capacidad para responder e improvisar se había convertido en parte importante de la dinámica humorística.

Jorge Benavides recuerda sus años junto a ‘Yuca’

Tras comunicar su muerte, Jorge Benavides prefirió destacar los buenos momentos que vivió junto a Enrique Espejo. El humorista compartió recuerdos de los sketches en los que trabajaron y señaló que la mejor manera de homenajearlo era a través de las risas que generaron durante tantos años.

“La única manera de recordarlo no es poniéndonos tristes, sino recordando hermosos momentos que vivimos juntos, compartiendo risas y carcajadas, como en este sketch de La Farmacia”, escribió.

Las palabras de Benavides reflejaron el vínculo profesional que ambos construyeron en la televisión. ‘Yuca’ encontró en la improvisación uno de los recursos que caracterizaron sus intervenciones y que permitían modificar sobre la marcha el desarrollo de las escenas.

La improvisación que caracterizaba a ‘Yuca’ en televisión

Benavides también destacó precisamente esa capacidad de Enrique Espejo para improvisar. Según recordó, podía plantearle situaciones inesperadas durante una escena porque ‘Yuca’ siempre encontraba la manera de responder.

“Yuca era ese personaje que te daba la posibilidad de improvisar y nunca se quedaba callado. Desde que nos dejó por su estado de salud, jamás fue igual La Jugada Polémica. Siempre lo llamaba para que él sea el ejemplo de la jugada”, manifestó.

Esta característica convirtió sus apariciones en un complemento particular dentro de los sketches. La interacción con sus compañeros y las respuestas espontáneas fueron elementos recurrentes de su presencia en los espacios de comicidad peruana.

‘Yuca’ y su presencia en la comicidad peruana

A lo largo de sus participaciones televisivas, Enrique Espejo se hizo conocido ante el público bajo el apelativo de ‘Yuca’. Su presencia estuvo vinculada durante años a producciones de humor y especialmente a los espacios encabezados por Jorge Benavides.

Su alejamiento de las pantallas estuvo relacionado con los problemas de salud que atravesó después de su accidente. Ahora, tras conocerse su fallecimiento a los 75 años, Benavides ha optado por despedirlo poniendo el énfasis en aquello que marcó su trabajo conjunto: la improvisación, los sketches y las risas compartidas.

El mensaje del humorista constituye también un reconocimiento a los años en los que ‘Yuca’ formó parte de sus programas y a una presencia que, según el propio Benavides, resultó difícil de reemplazar cuando tuvo que abandonar las grabaciones.