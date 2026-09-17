La cumbia amazónica peruana encontró un nuevo escenario internacional. Los Mirlos estrenaron este jueves 17 de setiembre su esperada presentación en Tiny Desk, donde transformaron el tradicional espacio de NPR Music en un recorrido musical y visual por la Amazonía.

Durante cerca de 18 minutos, la agrupación reunió guitarras, percusión y sonidos psicodélicos con referencias a las raíces culturales que han marcado sus más de cinco décadas de trayectoria. El resultado fue una sesión de cinco canciones en la que la música funcionó también como una declaración de identidad.

El concierto formó parte de la programación especial de Tiny Desk por el Mes de la Música Latina y reunió a los siete integrantes de Los Mirlos alrededor del conocido escritorio de NPR. El repertorio estuvo compuesto por La Danza de Los Mirlos, La Fuga del Jaguar, Llanto en la Selva, Las Noches y La Pandilla / Doña Guillermina.

La propuesta tuvo como eje a la Amazonía peruana. NPR Music presentó el recorrido de la agrupación como un homenaje a los pueblos y ciudades de la selva y resaltó la vigencia de una propuesta musical que continúa llegando a nuevas audiencias después de más de medio siglo.

Así comenzó el Tiny Desk de Los Mirlos

Tal como habían adelantado antes de la presentación, Los Mirlos abrieron su Tiny Desk con La Danza de Los Mirlos, una de las composiciones más reconocibles de su repertorio. Al frente apareció el fundador y vocalista Jorge Rodríguez Grández.

Tras el primer tema, Jorge Luis Rodríguez explicó el concepto que acompañó a la sesión y la relación que mantiene la banda con el territorio amazónico.

«Los Mirlos, inspirados en la majestuosidad del Amazonas, en la diversidad de sus culturas y en la riqueza de sus tradiciones, rendimos un homenaje a la selva amazónica, a sus riquezas, sus misterios, mitos y leyendas, que son el espíritu y el latido del corazón de la selva», señaló.

«Para que sientas la magia, el encanto y el sonido de la selva», añadió antes de dar paso a las siguientes canciones.

De esa manera, la presentación no se limitó a encadenar algunos de sus temas más conocidos. Las intervenciones de los músicos sirvieron para explicar el origen y el significado que la Amazonía peruana mantiene dentro de la identidad artística de Los Mirlos.

“Así ruge la selva”: el mensaje detrás de La Fuga del Jaguar

Uno de los pasajes centrales llegó con La Fuga del Jaguar. Antes de comenzar la interpretación, Roger Rodríguez relacionó la canción con la protección de la Amazonía y el papel de los pueblos indígenas en la defensa de sus territorios.

«La cumbia amazónica es fiesta, pero también es la voz de la tierra. Escuchen bien esas guitarras. Así ruge la selva cuando pide auxilio. Dedicamos este tema a todos nuestros hermanos indígenas que defienden el pulmón del mundo hasta con su propia vida», expresó.

La frase dio un significado adicional a las guitarras características del grupo y reforzó uno de los hilos conductores del concierto: presentar la cumbia amazónica no únicamente como una expresión festiva, sino también como un vehículo para comunicar la relación de sus músicos con la selva.

Después llegó Llanto en la Selva. Durante otro momento de la sesión, Jorge Rodríguez Grández recordó la historia de la agrupación y reivindicó su vínculo con Moyobamba.

«Los Mirlos es una agrupación musical que difunde música y cultura de la Amazonía peruana por más de 52 años. Mis orígenes, mi tierra querida, Moyobamba, corazón de la Amazonía», expresó.

Los Mirlos cerraron con La Pandilla / Doña Guillermina

La recta final continuó con Las Noches y desembocó en La Pandilla / Doña Guillermina, elegida para cerrar la presentación con otra referencia a las tradiciones amazónicas.

Antes de despedirse, Rodríguez destacó las tres regiones naturales del Perú y manifestó el orgullo de la agrupación por representar al país fuera de sus fronteras.

«Los peruanos hemos sido bendecidos con tres regiones hermosas, el Perú», afirmó al mencionar la costa, los Andes y la Amazonía. «De verdad somos muy felices. Viva el Perú. Viva. Viva la Amazonía», exclamó.

Así terminó una presentación concebida como una síntesis de la trayectoria de Los Mirlos: canciones representativas, referencias a sus orígenes y una presencia constante de la cultura amazónica tanto en el discurso como en la música.

La Amazonía también estuvo presente en la puesta en escena

La identidad que atravesó el repertorio tuvo continuidad en la imagen de la sesión. Los primeros planos permitieron observar bordados inspirados en diseños kené, relacionados con la tradición textil shipibo-konibo.

Los integrantes conservaron, además, varios elementos reconocibles de su vestuario, entre ellos los pantalones verdes, zapatos blancos y collares de huayruro. A estos detalles se sumaron referencias visuales a la flor de ayahuasca y otros componentes vinculados con el imaginario amazónico.

La propuesta consiguió así trasladar parte de la estética asociada a Los Mirlos al formato íntimo de NPR Music. En lugar de separar el repertorio de su procedencia cultural, el grupo utilizó música, vestuario y mensajes para construir una presentación con una identidad claramente definida.

¿Quiénes tocaron con Los Mirlos en Tiny Desk?

La sesión contó con siete músicos. Jorge Rodríguez Grández estuvo en voz y pandereta; Jorge Luis Rodríguez, en guitarra, teclados y coros; Danny Jhonston, en guitarra; Urbano Ramírez, en bajo; Roger Rodríguez, en güiro, maracas y coros; Carlos Rengifo, en congas y bongós; y Genderson Pinedo, en batería y timbales.

La combinación de guitarras, instrumentos de percusión y voces permitió conservar dentro del pequeño escenario la sonoridad que ha convertido a Los Mirlos en uno de los nombres vinculados históricamente con la cumbia amazónica peruana.

El camino de Los Mirlos hasta NPR Music

La llegada al Tiny Desk de NPR Music comenzó a tomar forma varios meses antes de la grabación. Según relató Jorge Rodríguez, las conversaciones alrededor de una posible participación se desarrollaron durante aproximadamente ocho meses.

«Se ha ido madurando hace ocho meses atrás más o menos. Se hizo realidad. La idea era tenernos en ese escenario. Se dio la oportunidad. Muy feliz. El productor y la directora del programa se comunicaron con nosotros», explicó anteriormente.

Un episodio importante ocurrió cuando Félix Contreras, productor de NPR Music, asistió a un concierto de Los Mirlos en Estados Unidos. Rodríguez recordó que inicialmente creyó que permanecería poco tiempo, pero finalmente Contreras se quedó junto a su esposa y conversó con los integrantes.

«Estaba con su señora. Pensé que iba a estar un ratito y se iba a retirar. Le dimos la bienvenida y conversamos en español. Fue lindo», recordó el músico.

La grabación finalmente tuvo lugar el 28 de julio, coincidiendo con las Fiestas Patrias del Perú, una fecha que terminó reforzando el carácter peruano y amazónico que la agrupación imprimió a su paso por el reconocido formato musical.

Con su llegada a Tiny Desk, Los Mirlos llevaron décadas de historia musical a uno de los escaparates internacionales de NPR. Más que adaptar su propuesta al espacio, la banda aprovechó el formato para mostrar de dónde provienen sus sonidos y por qué la Amazonía continúa ocupando un lugar central en su identidad.