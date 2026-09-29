El Poder Ejecutivo oficializó el incremento de la Remuneración Mínima Vital para los trabajadores que están sujetos al régimen laboral de la entidad privada.

La medida establecida es un aumento total de S/ 170, por lo que el salario mínimo pasará de S/ 1 130 a S/ 1 300. El incremento entrará en vigor gradualmente y se ejecutará en 2 fases.

La primera fase será de S/ 100 y se hará efectivo desde el 1 de octubre de 2026. Con el incremento, el sueldo mínimo pasará a ser de S/ 1 230 mensuales.

La segunda fase se contempla el incremento adicional de S/ 70 para alcanzar los S/ 1 300 Según el Decreto Supremo N.º 015-2026-TR, está segundo ajuste será establecido mediante la nueva norma y se ejecutará el primer semestre del año 2027 .

Incremento es resultado del diálogo nacional

La medida fue oficializada mediante el decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

El documento señala que el aumento del salario mínimo busca mejorar los ingresos de los trabajadores formales en el sector privado y garantizar una remuneración equitativa y suficiente.

Por ello, el Gobierno indicó que el nuevo monto es resultado del diálogo social y de la consulta tripartita desarrollada en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

La cifra de S/ 1 300 fue acordada durante la Sesión Extraordinaria N.º 49 del Pleno del CNTPE, realizada el 3 de septiembre.

Con la aplicación del primer tramo, los trabajadores que perciben la RMV recibirán S/ 100 adicionales desde octubre. Posteriormente, con la segunda etapa, el sueldo mínimo alcanzará los S/ 1 300, completando así el incremento total de S/ 170 establecido por el Ejecutivo.