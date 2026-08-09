El Ejecutivo dispuso un cambio en la conducción del Seguro Social de Salud (EsSalud). Hilda Sandoval Cornejo asumirá temporalmente las funciones de presidenta ejecutiva de la institución, mientras se concreta la designación de la persona que ocupará el cargo de manera titular.

La decisión quedó oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 037-2026-TR, publicada este domingo 9 de agosto en el diario oficial El Peruano. Sandoval Cornejo ejercerá estas responsabilidades de manera adicional a sus funciones como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

La medida responde a que la Presidencia Ejecutiva de la institución se encuentra vacante. Por esa razón, el Gobierno consideró necesario establecer una encargatura que permita mantener la conducción del organismo hasta que se produzca un nuevo nombramiento.

¿Quién es Hilda Sandoval Cornejo y qué funciones asumirá en EsSalud?

De acuerdo con la resolución, Hilda Sandoval Cornejo tendrá a su cargo las funciones inherentes a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud. Se trata de una encargatura temporal, por lo que permanecerá vigente mientras el Ejecutivo no designe al titular del puesto.

Sandoval Cornejo ya forma parte del Consejo Directivo de EsSalud como representante del Estado. A partir de la nueva disposición, sumará las responsabilidades correspondientes a la máxima conducción ejecutiva de la entidad.

El Consejo Directivo constituye el órgano de dirección de EsSalud y cuenta, entre sus integrantes, con tres representantes del Estado. Uno de estos representantes ejerce la presidencia del organismo en calidad de presidente ejecutivo.

De esta manera, la resolución busca garantizar la continuidad de la gestión institucional mientras se define quién asumirá posteriormente la Presidencia Ejecutiva.

Gobierno concluye la designación de Jaime Moreno Eustaquio

El cambio en la dirección de EsSalud se produjo después de que el Ejecutivo diera por concluida la designación de Jaime Moreno Eustaquio como presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo.

La decisión fue establecida mediante la Resolución Suprema N.° 036-2026-TR, igualmente publicada este domingo. Moreno Eustaquio había sido nombrado para ambas responsabilidades a través de la Resolución Suprema N.° 023-2026-TR.

Según la información consignada en la norma, la conclusión de su designación responde a la causal de pérdida de confianza de la autoridad proponente.

Dicha causal se encuentra contemplada en el artículo 12 del Reglamento de la Ley N.° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, dentro de las disposiciones relacionadas con la vacancia de los miembros del Consejo Directivo de EsSalud.

¿Qué establecen las normas sobre la conducción de EsSalud?

La encargatura de Hilda Sandoval Cornejo se sustenta en la Ley N.° 27056, su reglamento y las disposiciones que regulan el nombramiento y la designación de funcionarios públicos.

El marco normativo establece la composición del Consejo Directivo de EsSalud y la participación de los representantes estatales dentro del principal órgano de dirección de la institución.

En este escenario, la Resolución Suprema N.° 037-2026-TR permite cubrir temporalmente la vacancia generada en la Presidencia Ejecutiva y mantener el funcionamiento de la estructura directiva hasta que se anuncie una designación definitiva.

Cambio en EsSalud queda oficializado con dos resoluciones supremas

El relevo se concreta, por tanto, mediante dos decisiones complementarias: una dispone la salida de Jaime Moreno Eustaquio y la otra encarga las funciones de presidenta ejecutiva a Hilda Sandoval Cornejo.

Ambas resoluciones supremas están refrendadas por la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore, según la información proporcionada.

La permanencia de Sandoval Cornejo al frente de EsSalud estará condicionada a la designación del nuevo titular, por lo que la resolución no establece que se trate de un nombramiento definitivo.

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