La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el cómputo del 100 % de las actas contabilizadas, confirmando que Keiko Fujimori obtuvo el 50.135 % de los votos válidos, equivalente a 9’223,396 votos, mientras que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, alcanzó el 49.865 %, con 9’173,755 votos.

La diferencia entre ambos candidatos fue de 49,641 votos, reflejando una de las elecciones presidenciales más ajustadas y polarizadas de los últimos años en el país.

El proceso electoral continúa con la revisión de recursos

Aunque el conteo oficial ya concluyó, el proceso electoral aún no ha terminado. El siguiente paso corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo encargado de resolver los recursos pendientes y, posteriormente, realizar la proclamación oficial de resultados, requisito indispensable antes de la entrega de credenciales a las autoridades electas.

La definición del balotaje se extendió por más de tres semanas, debido al reducido margen entre los candidatos y a la revisión de actas observadas, impugnaciones y otros procedimientos establecidos en la legislación electoral.

Una elección definida voto a voto

Durante buena parte del escrutinio, la distancia entre ambos postulantes fue de apenas algunos miles de votos, situación que mantuvo la expectativa sobre el resultado final. Solo después de completarse la evaluación de las actas observadas y los recursos presentados ante los organismos electorales fue posible consolidar la ventaja de Keiko Fujimori.

El cierre del cómputo por parte de la ONPE representa una etapa clave del proceso, aunque la definición legal del resultado depende todavía de las decisiones que adopte el JNE dentro del cronograma electoral.

Keiko Fujimori lograría llegar por primera vez a la Presidencia

De concretarse la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones, Keiko Fujimori accederá por primera vez a la Presidencia de la República, luego de haber disputado anteriormente las elecciones generales de 2011, 2016 y 2021, procesos en los que alcanzó la segunda vuelta, pero fue derrotada por Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente.

Asimismo, este resultado significaría el retorno del fujimorismo al Poder Ejecutivo después de 26 años. La última vez que este movimiento político gobernó el Perú fue durante la administración de Alberto Fujimori, concluida en noviembre del año 2000.

La proclamación oficial dependerá del JNE

Pese a que la ONPE finalizó el conteo de los votos, la legislación electoral establece que el Jurado Nacional de Elecciones es la entidad competente para proclamar oficialmente al presidente electo, una vez que se resuelvan todos los recursos pendientes y concluyan las etapas previstas en el calendario electoral.

Hasta entonces, el resultado del conteo oficial constituye la base sobre la cual continuará el procedimiento institucional para la proclamación definitiva de las nuevas autoridades.