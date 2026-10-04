Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, luego de una primera jornada marcada por una estrecha diferencia entre los dos principales candidatos.

El balotaje se realizará el próximo 25 de octubre, fecha en la que los brasileños definirán al próximo presidente del país.

Brasil acudió este domingo 4 de octubre a las urnas para elegir a su próximo presidente, además de renovar cargos en el Congreso y elegir gobernadores y representantes de las asambleas legislativas estatales.

Resultados de las elecciones de Brasil 2026

La apuración oficial comenzó a las 17:00 horas de Brasilia (15:00 horas de Perú), cuando terminó la votación. El TSE publica los resultados progresivamente a medida que recibe y procesa los boletines de las urnas electrónicas. Estos son los resultados al 100%.

Primer lugar: Flávio Bolsonaro — 47%

Segundo lugar: Lula Da Silva — 45%

Tercer lugar: Escritor Augusto Cury — 2%

Resultado: HABRÁ SEGUNDA VUELTA ELECTORAL EL 25 DE OCTUBRE

Ningún candidato superó el 50% de los votos válidos. De acuerdo con las reglas electorales brasileñas, los dos candidatos más votados del primer turno volverán a enfrentarse por la Presidencia de la República.

Datos sobre las elecciones generales de Brasil

Según el Tribunal Superior Electoral (TSE), 158.745.463 electores están habilitados para votar en el primer turno de las elecciones generales de 2026.

La votación se desarrolló entre las 8:00 y las 17:00 horas de Brasilia. En el exterior, los brasileños votan únicamente para presidente y vicepresidente.

La elección presidencial contó con 12 candidaturas registradas. Entre los principales contendores se encuentran el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), quien busca la reelección, y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). También participan otros candidatos, entre ellos Romeu Zema y Augusto Cury.

La segunda vuelta elección presidencial brasileña entre Flávio Bolsonaro y Lula Da Silva quedará definida el 25 de octubre. El resultado será relevante para América Latina por el peso demográfico, económico y político de Brasil en la región.

Los resultados oficiales pueden seguirse en tiempo real a través del sistema de resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE).