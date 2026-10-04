Elecciones 2026: cómo consultar los resultados de la ONPE y revisar el avance de las actas
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó este domingo 4 de octubre su plataforma de consulta para conocer los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El sistema permite revisar el avance del cómputo de acuerdo con la región, provincia y distrito seleccionado por cada usuario. Ingresa aquí: https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/main/resumen

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A través de esta herramienta, los ciudadanos pueden consultar en un mismo espacio los resultados correspondientes a las elecciones regionales, municipales provinciales y municipales distritales, además de información vinculada con la participación ciudadana y el procesamiento de las actas electorales.

Uno de los datos importantes para interpretar correctamente los resultados es la fecha y hora de la última actualización oficial.

Esta referencia permite saber a qué momento corresponde el avance que aparece en pantalla y evita confundir resultados parciales con información posterior del proceso.

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