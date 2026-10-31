Flávio Bolsonaro huye a Estados Unidos. El excandidato presidencial por el Partido Liberal llega a Miami, denuncia fraude y se autoproclama presidente.

Crisis política en Brasil tras la derrota electoral de Flávio Bolsonaro frente a Lula da Silva. El senador brasileño abandonó el país el martes 27 de octubre y llegó a Estados Unidos, luego de pasar por Argentina y Ecuador. Esta situación ha sido ampliamente seguida bajo el titular Flávio Bolsonaro huye de Brasil. Su salida se produjo mientras enfrentaba restricciones judiciales e investigaciones por presunto lavado de dinero.

En la segunda vuelta presidencial brasileña del 25 de octubre de 2026, Lula se impuso obtuvo el 51,79 % de los votos válidos, frente al 48,21 % alcanzado por Bolsonaro. El candidato de derecha no reconoció los resultados y anunció que solicitaría la anulación de las elecciones por supuestas irregularidades en el proceso electoral. Hasta el momento no ha presentado pruebas.

¿Cómo salió Flávio Bolsonaro de Brasil?

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) había ordenado la entrega de pasaportes de Bolsonaro y establecido restricciones para impedir que abandonara el territorio brasileño. La policía federal informó que investiga las circunstancias de su salida y que no encontró registros oficiales de su paso por los controles migratorios fronterizos. En consecuencia, el episodio Flávio Bolsonaro huye de Brasil se convirtió en noticia internacional.

Según informó migraciones en Argentina, Flávio accedió a su territorio utilizando un pasaporte italiano y posteriormente viajó a Ecuador antes de llegar a Miami junto con su esposa y sus dos hijas. Estados Unidos autorizó los visados para toda su familia.

Se autoproclama presidente de Brasil desde Miami

Tras aterrizar en Estados Unidos, Flávio Bolsonaro difundió una carta dirigida a los brasileños y a la comunidad internacional en la que se presentó como el «verdadero presidente» de Brasil. En el documento denunció un supuesto fraude electoral y acusó al Gobierno de Lula de impulsar una persecución política contra su familia. Por lo tanto, muchos analistas consideran que Flávio Bolsonaro huye de Brasil involucra no solo cuestiones legales sino también políticas.

Horas después retiró la primera versión de la carta y publicó otra en la que modificó su autoproclamación. También agradeció a los presidentes Donald Trump y Javier Milei por el respaldo recibido durante su salida del territorio brasileño.

¿De qué investigan a Flávio Bolsonaro?

El senador es investigado por presunto lavado de dinero y evasión de divisas, en una causa relacionada con sus vínculos con el abogado y empresario Willer Tomaz. Ambos niegan las acusaciones.