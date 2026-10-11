Estas forman parte de las etapas pendientes para resolver controversias electorales en Perú. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que estos procedimientos podrán realizarse hasta el miércoles 28 de octubre, mientras continúa la revisión de las actas observadas por los órganos electorales.

Según el portal oficial del JNE, en su primera fecha, ya se registran las primeras 3 audiencias de recuento correspondiente a este proceso electoral.

¿Cuándo se realizarán la primeras audiencia de recuento de votos?

Están confirmadas 3 audiencia para el lunes 12 de octubre. La primera está ubicada en Pasco y corresponde a la mesa de sufragio N ° 068435, localizada en el distrito de Goyllarisquizga, provincia de Daniel Alcides Carrión. El procedimiento está relacionado con la elección de consejero regional.

La diligencia se desarrollará de manera virtual, desde la sede del JEE Pasco, ubicada en el distrito de Yanacancha. Esta programación constituye el primer registro de una audiencia de recuento identificado en el portal del JNE para las ERM 2026.

Además de esta audiencia, fueron programadas otras 2 para el mismo día y corresponden a Ucayali. Se llevará a cabo en la sede de Atalaya. Las mesas de sufragio involucradas son la N° 084943, a las 9:00 am y la N° 084974, a las 11:00 am. Corresponden a los distritos de Tahuanía y Sepahua, respectivamente.

¿Hasta cuándo podrán realizarse los recuentos de votos?

El pleno del JNE fijó el 28 de octubre de 2026 como fecha límite para la realización de las audiencias de recuento de votos. Asimismo, estableció que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deberá entregar a los JEE las actas observadas hasta el domingo 11 de octubre.

Estos plazos forman parte del procedimiento para atender las actas que requieren revisión por las autoridades electorales. Por ello, el procesamiento de las actas por parte de la ONPE no debe confundirse con la conclusión de todos los procedimientos pendientes ante los JEE.

¿Dónde ver las audiencias de recuento de votos del JNE?

La ciudadanía puede consultar la programación, los datos de las mesas involucradas y los enlaces disponibles para seguir las diligencias en el portal oficial de recuento de votos del JNE.

En la plataforma podrás revisar la información publicada por los órganos electorales. La disponibilidad de transmisiones y grabaciones dependerá de los registros habilitados para cada audiencia.

Las audiencias y la resolución de las actas pendientes son parte del proceso necesario para avanzar hacia la determinación de los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.