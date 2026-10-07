La música popular latinoamericana está de luto. Este miércoles 7 de octubre se confirmó el fallecimiento de Piero De Benedictis, cantautor cuya trayectoria quedó estrechamente vinculada a “Mi Viejo”, una de las canciones más reconocidas de su repertorio y una composición que consiguió acompañar a distintas generaciones.

El artista tenía 81 años y durante los últimos días había atravesado un delicado estado de salud. De acuerdo con la información difundida sobre su situación, permanecía internado en un hospital de Buenos Aires debido a un fuerte cuadro de neumonía.

La noticia de su muerte comenzó a circular a través de redes sociales y generó numerosas reacciones entre quienes siguieron su carrera. Su partida representa la despedida de una voz que encontró en las historias cotidianas, los vínculos familiares y la sensibilidad social algunos de los principales elementos de su propuesta artística.

¿Quién fue Piero De Benedictis y por qué marcó la música latinoamericana?

Aunque Piero De Benedictis nació en Apulia, Italia, su historia personal y artística quedó profundamente relacionada con América Latina. Cuando todavía era niño se trasladó junto con su familia a Argentina, país en el que posteriormente desarrollaría buena parte de su carrera musical.

Con el paso de los años también obtuvo la nacionalidad colombiana, reforzando un vínculo con Latinoamérica que trascendió fronteras. Su música consiguió conectar con públicos de diferentes países gracias a letras emotivas y temas cercanos a las experiencias humanas.

Su trayectoria comenzó a consolidarse durante la década de 1960. Sin embargo, fue 1969 un año determinante para su carrera debido al lanzamiento de “Mi Viejo”, canción que impulsó su popularidad y terminó convirtiéndose en una de las obras más representativas de su legado.

“Mi Viejo”, la canción que convirtió a Piero en una voz de varias generaciones

Hablar de Piero implica inevitablemente recordar “Mi Viejo”. La composición logró trascender su época gracias a una letra centrada en la figura paterna y en el paso del tiempo, elementos que permitieron que diferentes generaciones se identificaran con su mensaje.

Más allá del éxito comercial alcanzado por la canción, su permanencia en la memoria colectiva explica una parte importante de la relevancia del cantautor. Décadas después de su lanzamiento, “Mi Viejo” continuó siendo una referencia dentro de su discografía.

La carrera de Piero también estuvo atravesada por el contexto político y social de Argentina. Durante la década de 1970 tuvo que exiliarse en España, un periodo que marcó su trayectoria personal y profesional. Posteriormente retomó su actividad musical y, para 1981, volvió a involucrarse plenamente en su carrera.

¿De qué murió Piero De Benedictis?

En sus últimos días, Piero De Benedictis permaneció hospitalizado en Buenos Aires mientras enfrentaba un cuadro de neumonía que había complicado considerablemente su estado de salud. Finalmente, este miércoles se comunicó su fallecimiento.

Los problemas respiratorios no eran completamente nuevos en su historial reciente. En 2023, el músico había requerido atención en una unidad de cuidados intensivos durante una estancia en Ecuador, también debido a complicaciones respiratorias.

Tras aquel episodio consiguió recuperarse y regresó por un tiempo a los escenarios. Sin embargo, el nuevo deterioro de su salud terminó provocando una nueva hospitalización.

El legado que deja Piero en la canción popular

La muerte de Piero De Benedictis cierra una trayectoria de varias décadas, pero deja vigente una obra estrechamente ligada a la canción popular latinoamericana. Su identidad artística se construyó entre distintas culturas y países, desde su nacimiento en Italia y su vida en Argentina hasta su relación con Colombia.

Su legado encuentra en “Mi Viejo” uno de sus símbolos más perdurables. La canción convirtió una historia íntima y familiar en una obra reconocible para millones de personas, razón por la que continuó acompañando a nuevas generaciones mucho después de su lanzamiento.

Con su fallecimiento a los 81 años, la música latinoamericana despide a un cantautor que hizo de las emociones, las experiencias humanas y la realidad de su tiempo elementos centrales de sus canciones.