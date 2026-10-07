La espera terminó para miles de seguidores del K-pop en Perú. Este miércoles 7 de octubre comenzó el primero de los tres conciertos programados de BTS en el Estadio San Marcos de Lima, como parte de su gira internacional BTS World Tour Arirang. Las siguientes presentaciones están previstas para el 9 y 10 de octubre.

El recinto tiene proyectado albergar a más de 50 000 fanáticos, quienes esperan disfrutar de un espectáculo protagonizado por una de las agrupaciones surcoreanas más reconocidas del mundo. La expectativa ha sido tan grande que algunos seguidores permanecieron acampando en los exteriores del estadio durante aproximadamente un mes para asegurar una buena ubicación.

¿Cuándo llegó BTS al Perú?

Los integrantes de BTS llegaron al Perú el lunes 5 de octubre, dos días antes de su primera presentación en Lima.

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, los siete integrantes de la agrupación, se encuentran alojados en un hotel de la capital, donde han buscado mantener su privacidad y tranquilidad.

Previamente, se difundió un comunicado dirigido al club de fans en Perú para solicitar respeto por los espacios privados de los artistas durante su permanencia en el país.

¿Quién es BTS y por qué tiene tanto éxito?

BTS es una agrupación surcoreana de K-pop formada en Seúl en 2013 por la agencia Big Hit Entertainment. Desde sus inicios, se ha convertido en uno de los principales representantes de la música coreana a nivel internacional.

El grupo cuenta con 12 premios Billboard Music Awards y ha recibido nominaciones a los premios Grammy. Además, ha logrado agotar entradas en grandes escenarios internacionales, como el Estadio Wembley de Londres y el Rose Bowl de Estados Unidos.

Su influencia también ha trascendido la música, pues sus integrantes han participado en tres discursos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La comunidad internacional de seguidores de BTS es conocida como ARMY (Adorable Representative M.C. for Youth), una de las bases de fanáticos más numerosas y activas del mundo.

¿Cómo se desarrolla el primer concierto de BTS en Lima?

El primer concierto de BTS en Perú ya comenzó, en medio de la expectativa y emoción de miles de seguidores congregados en el Estadio San Marcos.

Desde tempranas horas se registraron largas colas y congestión vehicular en las calles cercanas al recinto, debido a la gran cantidad de asistentes que llegaron para participar en este acontecimiento musical.

Durante la jornada, la algarabía se vio interrumpida por quejas y denuncias relacionadas con la presunta venta de turnos en las filas. Según los reportes, algunas personas ofrecían lugares por aproximadamente 300 soles.

Sin embargo, posteriormente se logró restablecer el orden con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional, lo que permitió continuar con el ingreso de los asistentes.

¿A qué hora comenzaron los conciertos de BTS en Lima?

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, estos son los horarios establecidos para las presentaciones de BTS en el Estadio San Marcos:

Hasta las 2:00 p. m.: registro de asistentes con acceso al soundcheck.

4:00 p. m.: apertura del acceso para Campo.

5:00 p. m.: apertura del acceso para Tribunas.

8:00 p. m.: inicio del concierto.

El espectáculo de este miércoles 7 de octubre ya se encuentra en desarrollo, mientras que las próximas presentaciones están programadas para el viernes 9 y sábado 10 de octubre.

Canciones como Dynamite, FAKE LOVE y Butter forman parte de los grandes éxitos que han impulsado la popularidad internacional de BTS y han convertido a la agrupación en un fenómeno musical.

Con su llegada a Lima, la banda surcoreana protagoniza un acontecimiento especialmente esperado por sus seguidores peruanos, quienes finalmente tienen la oportunidad de vivir la experiencia del BTS World Tour Arirang.