Dormir mejor, conocer cómo responde el cuerpo al ejercicio y llevar un seguimiento de la presión arterial son algunas de las posibilidades que ofrecen los relojes inteligentes de última generación.

Estos dispositivos han dejado de ser simples accesorios tecnológicos para convertirse en herramientas que ayudan a organizar información sobre la salud, el descanso y la actividad física.

Esta transformación también se refleja en el mercado peruano, donde los smartwatches incorporan funciones cada vez más especializadas para diferentes perfiles de usuarios: desde personas interesadas en mejorar sus hábitos cotidianos hasta corredores, ciclistas y deportistas que necesitan registrar información detallada de sus entrenamientos.

Entre las nuevas propuestas destacan los dispositivos de HUAWEI, que integran sensores, algoritmos y funciones de análisis para ofrecer información sobre determinados indicadores cardiovasculares, niveles de recuperación y desempeño físico.

1. Relojes inteligentes que permiten monitorear la salud cardiovascular

Una de las innovaciones más relevantes en los relojes inteligentes para la salud es la incorporación de herramientas para realizar mediciones cardiovasculares desde la muñeca.

Modelos como el HUAWEI WATCH GT 7 Pro y el HUAWEI WATCH D3 incluyen funciones de electrocardiograma (ECG) y análisis de indicadores relacionados con la salud del corazón.

En particular, el HUAWEI WATCH D3 incorpora un sistema con una pequeña bolsa de aire integrada en la correa que permite efectuar mediciones de la presión arterial.

Su función de Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial facilita la programación de registros durante el día y la noche, con el propósito de observar las variaciones de estos valores en diferentes momentos.

Otra novedad presentada por la marca son las evaluaciones orientativas relacionadas con el riesgo de diabetes, disponibles en modelos de las series HUAWEI WATCH GT 7, WATCH FIT 5 Pro y WATCH D3.

Es importante precisar que estas funciones no miden directamente la glucosa en sangre ni permiten diagnosticar diabetes o enfermedades cardiovasculares. Sus resultados son referenciales y no sustituyen una evaluación médica, los análisis clínicos ni los tratamientos indicados por profesionales de salud.

2. ¿Cómo puede un smartwatch ayudar a mejorar el descanso y la recuperación?

El seguimiento del sueño y la recuperación física se ha convertido en una característica importante para quienes desean mantener una rutina de ejercicio equilibrada.

La HUAWEI WATCH GT 7 Series incorpora una herramienta denominada Puntuación de condición física, que combina información sobre la calidad del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardiaca, la actividad realizada y determinados indicadores del estado emocional.

Después de varios días de uso, el dispositivo ofrece una referencia diaria sobre el estado de recuperación del usuario.

Esta información puede ayudar a organizar mejor las jornadas de entrenamiento, alternar actividades de mayor exigencia física con periodos de descanso y prestar atención a posibles señales de fatiga.

Sin embargo, las puntuaciones son estimaciones algorítmicas y deben interpretarse junto con las sensaciones físicas, las necesidades individuales y las recomendaciones profesionales cuando corresponda.

3. Pausas activas: una alternativa para quienes trabajan sentados

No todas las innovaciones de los relojes inteligentes están dirigidas a deportistas de alto rendimiento.

Para quienes pasan varias horas frente a una computadora, algunos modelos incorporan herramientas que promueven la actividad física durante la jornada laboral.

Los HUAWEI WATCH FIT 5 y WATCH GT 7 Series incluyen una función denominada Miniejercicios, que propone rutinas breves para movilizar diferentes partes del cuerpo.

Estas actividades están diseñadas para facilitar pausas activas sin necesidad de utilizar equipos deportivos y pueden complementar hábitos como caminar periódicamente, cambiar de postura y reducir los periodos prolongados de inactividad.

4. Funciones avanzadas para corredores, ciclistas y buceadores

Los smartwatches deportivos también incorporan herramientas orientadas a disciplinas que requieren información más específica sobre recorridos, esfuerzo físico y condiciones del entorno.

En el caso del ciclismo, la HUAWEI WATCH GT 7 Series permite consultar datos relacionados con la pendiente, la distancia pendiente de recorrido y la distribución de los ascensos.

Además, incorpora alertas ante curvas cerradas y una estimación de potencia en vatios, calculada a partir de variables como velocidad, altitud y características de la bicicleta.

Para los aficionados al running, el HUAWEI WATCH GT Runner 2 ofrece un modo Maratón inteligente, que incluye planes de entrenamiento, referencias de ritmo y herramientas para analizar el rendimiento después de una competencia.

Por su parte, el HUAWEI WATCH Ultimate 2 está orientado a actividades como el buceo y, según las especificaciones proporcionadas por el fabricante, admite inmersiones de hasta 150 metros e incorpora un sistema de comunicación subacuática mediante sonar.

En todos estos casos, las mediciones del reloj deben considerarse herramientas complementarias. No reemplazan los instrumentos especializados, la capacitación ni los procedimientos de seguridad necesarios para realizar actividades deportivas de riesgo.

5. Baterías de larga duración para registrar más actividades

La autonomía continúa siendo uno de los aspectos que los usuarios consideran al elegir un reloj inteligente.

De acuerdo con la información de HUAWEI, los modelos de 46 milímetros de la WATCH GT 7 Series pueden alcanzar hasta 21 días de batería bajo determinadas condiciones de uso ligero.

En actividades deportivas prolongadas, el WATCH GT 7 Pro ofrece, según las pruebas de la compañía, hasta 51 horas de funcionamiento en el modo Carrera por senderos y hasta 44 horas en Ciclismo al aire libre.

Estos valores no representan necesariamente la duración que obtendrán todos los usuarios, ya que factores como el uso del GPS, las llamadas, la pantalla siempre encendida y la frecuencia de las mediciones pueden aumentar el consumo energético.

¿Qué debes considerar antes de comprar un reloj inteligente?

Elegir un smartwatch depende principalmente de las actividades que se realizan y de las funciones que realmente se necesitan.

Quienes buscan mejorar sus hábitos cotidianos pueden priorizar el seguimiento del sueño, las pausas activas y los indicadores generales de actividad física.

En cambio, los usuarios que practican deportes de resistencia pueden encontrar mayor utilidad en las funciones de navegación, registro de recorridos, análisis del esfuerzo y autonomía de la batería.

También es importante verificar la compatibilidad con el teléfono móvil, la disponibilidad de determinadas funciones en el Perú y las condiciones de uso de las herramientas relacionadas con la salud.

Los interesados en conocer más detalles sobre los dispositivos pueden visitar la tienda oficial de HUAWEI en Perú. La marca también comercializa sus productos mediante establecimientos como Hiraoka, Ripley, Falabella y Mercado Libre.

Con estas innovaciones, los relojes inteligentes amplían su utilidad cotidiana y se posicionan como dispositivos capaces de reunir información sobre bienestar, recuperación y actividad deportiva, siempre como complemento de los cuidados personales y de la atención médica profesional.