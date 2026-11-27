Un grupo de delincuentes fuertemente armados interceptó una camioneta Jeep Cherokee y perpetró un violento asalto la mañana de este viernes 27 de noviembre en la subida Santa Rosa, a la altura de la Costa Verde, en el Callao.

El ataque ocurrió alrededor de las 6:30 a. m. y desató una balacera que generó pánico entre los conductores que transitaban por esta importante vía de acceso.

De acuerdo con las imágenes difundidas por Latina, los asaltantes llegaron a bordo de varios vehículos y cerraron el paso de la camioneta negra. Posteriormente, descendieron sujetos armados, algunos con el rostro cubierto, quienes rodearon la unidad y efectuaron múltiples disparos para reducir a sus ocupantes y apoderarse de sus pertenencias.

Las grabaciones realizadas por un vecino desde un edificio cercano muestran cómo los delincuentes abrieron las puertas del vehículo y retiraron una maleta verde, un bolso beige y otros equipajes que se encontraban en su interior. Tras concretar el robo, los sujetos corrieron hacia los automóviles que los esperaban y escaparon con rumbo desconocido.

Delincuentes dispararon contra los vehículos

Fuente: Latina. Conductores quedaron expuestos al fuego cruzado, por lo que debieron lanzarse al suelo.

Según los reportes periodísticos, en el atraco habrían participado al menos cinco sujetos, aunque América Noticias señaló que el número de atacantes podría ascender a entre siete y ocho personas.

Las imágenes también muestran que varios vehículos fueron utilizados para bloquear el desplazamiento de la Jeep Cherokee. Algunos de los delincuentes portaban armas de largo alcance y dispararon reiteradamente durante la intervención.

La balacera puso en peligro a otros automovilistas que circulaban por la zona. Algunos conductores descendieron de sus unidades y se tendieron sobre el pavimento para protegerse de los proyectiles, mientras que otros retrocedieron para alejarse del lugar.

Durante la emergencia, uno de los vehículos que permanecía detrás de la camioneta terminó chocando. La circulación quedó interrumpida mientras los atacantes escapaban con los objetos sustraídos.

Asalto armado deja dos personas heridas tras balacera que puso en riesgo a varios conductores

Según la información difundida por América Noticias y los primeros reportes de Latina, dos personas resultaron heridas por impactos de bala. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudió a la escena para brindarles atención.

América Noticias informó preliminarmente que la camioneta interceptada sería de propiedad de Nelson Eduardo Huamán. Sus ocupantes presentaban manchas de sangre en sus prendas.

La Policía Nacional identificó dos vehículos con impactos de proyectil: la Jeep Cherokee negra, de placa D8B-463, y un automóvil Nissan, de matrícula B6H-624. Esta se encontraba delante de la camioneta atacada.

El conductor del Nissan también habría sido reducido durante el asalto. Según América Noticias, la unidad registra antecedentes por choque, tentativa de homicidio y fabricación y suministro de armas y explosivos. Se espera que las investigaciones esclarezcan sobre la participación de este vehículo durante el atraco.

Investigan si el objetivo era el robo de lingotes de oro

Uno de los aspectos que todavía genera interrogantes es el contenido de los equipajes sustraídos. Aunque algunos reportes preliminares señalaron que los delincuentes habrían robado lingotes de oro, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

La Policía deberá determinar qué transportaban los ocupantes de la camioneta. Además, cuál fue el objetivo del ataque y si los responsables tenían información previa sobre el traslado de algún objeto de valor.

Asimismo, las autoridades buscan establecer la identidad de los heridos, reconstruir la participación de los vehículos involucrados e identificar a los responsables. Según los primeros reportes, también se dispuso la búsqueda de información en centros hospitalarios a partir de los rastros de sangre encontrados en la escena.

Un asalto similar ocurrió en marzo

El violento episodio recuerda al asalto registrado el 22 de marzo de 2026 en la Costa Verde, a la altura de las subidas Escardó y Gamarra, en el distrito de San Miguel.

En aquella oportunidad, delincuentes protagonizaron un asalto armado e interceptaron dos vehículos que trasladaban lingotes de oro y sustrajeron aproximadamente ocho kilos de este metal precioso. Los vecinos de la zona registraron el ataque que dejó dos personas heridas.

Según los reportes de El Comercio sobre aquel caso, los atacantes actuaron durante el día y huyeron después de apoderarse del cargamento.

Por ahora, no se ha establecido si el asalto ocurrido este viernes en la subida Santa Rosa guarda relación con el robo registrado en marzo. Las investigaciones policiales deberán esclarecer el móvil del nuevo ataque y determinar si existió una planificación previa o si los delincuentes conocían el contenido de los equipajes.