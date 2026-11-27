¿Dejar el celular cargando durante toda la noche daña su batería? ¿Es necesario esperar a que llegue al 0 % para volver a conectarlo? Estas son algunas de las dudas más frecuentes entre los usuarios de teléfonos inteligentes que buscan mantener sus dispositivos en buenas condiciones durante más tiempo.

Los smartphones actuales cuentan con sistemas inteligentes de gestión de energía que regulan el proceso de carga y evitan que la batería continúe recibiendo energía de manera constante cuando alcanza su capacidad máxima.

Sin embargo, factores como la exposición a temperaturas elevadas, el uso de cargadores inadecuados y determinados hábitos de consumo energético pueden acelerar el deterioro de la batería y reducir su autonomía.

¿Es malo cargar el celular durante toda la noche?

Mantener el smartphone conectado al cargador mientras dormimos no necesariamente representa un problema para las baterías de los dispositivos modernos, gracias a las tecnologías que regulan el suministro de energía.

Una alternativa para reducir el desgaste es activar las funciones de carga optimizada o protección de batería, disponibles en diversos modelos de teléfonos inteligentes.

Estas herramientas permiten gestionar la recarga de acuerdo con los hábitos del usuario y, dependiendo del dispositivo, limitar el porcentaje máximo de carga para favorecer la conservación de la batería.

Cinco consejos para cuidar la batería de tu celular

Adoptar pequeños cambios en la rutina diaria puede contribuir a conservar la capacidad de almacenamiento de energía del smartphone.

Evita las temperaturas elevadas: no cargues el celular bajo la luz directa del sol ni cerca de fuentes de calor.

no cargues el celular bajo la luz directa del sol ni cerca de fuentes de calor. Utiliza cargadores compatibles: emplea cables y adaptadores recomendados por el fabricante.

emplea cables y adaptadores recomendados por el fabricante. Evita jugar mientras cargas el celular: las actividades que exigen un mayor rendimiento del procesador pueden incrementar la temperatura del equipo.

las actividades que exigen un mayor rendimiento del procesador pueden incrementar la temperatura del equipo. Retira la funda si el dispositivo se calienta demasiado: esto puede favorecer la ventilación durante la carga.

esto puede favorecer la ventilación durante la carga. Activa la protección de batería: aprovecha las herramientas de gestión energética disponibles en tu smartphone.

El calor excesivo es uno de los principales factores que pueden acelerar el desgaste de las baterías. Por ello, también es recomendable evitar superficies que dificulten la ventilación del dispositivo mientras permanece conectado.

¿Es recomendable dejar que la batería llegue al 0 %?

Uno de los mitos más extendidos es que debemos esperar a que el celular se descargue completamente antes de volver a conectarlo.

Sin embargo, las baterías de iones de litio utilizadas en los smartphones actuales no necesitan descargarse por completo. Mantenerlas frecuentemente en niveles muy bajos de energía puede contribuir a su deterioro.

Una buena práctica consiste en conectar el equipo cuando todavía dispone de un nivel intermedio de batería. Tampoco es indispensable alcanzar siempre el 100 %, pues las cargas parciales forman parte del funcionamiento habitual de estas baterías.

¿Qué debes considerar al comprar un celular con mayor autonomía?

Además de los hábitos de carga, la capacidad de almacenamiento de energía y la durabilidad de la batería son características que conviene evaluar al adquirir un nuevo smartphone.

En ese contexto, Xiaomi destaca que el REDMI Note 17 Pro Max 5G incorpora una batería de 9210 mAh, con hasta tres días de autonomía y 19 horas de uso en videojuegos, según información del fabricante.

Por su parte, el REDMI Note 17 Pro 5G integra una batería de 8340 mAh, orientada a satisfacer las necesidades de quienes utilizan intensivamente sus dispositivos móviles.

La compañía también señala que la tecnología de batería de esta serie está diseñada para conservar al menos el 80 % de su capacidad después de 1600 ciclos de carga, bajo determinadas condiciones de prueba.

En definitiva, evitar el sobrecalentamiento, utilizar accesorios adecuados y aprovechar las funciones de carga inteligente son acciones sencillas que pueden ayudar a prolongar la vida útil de la batería del celular y conservar su rendimiento durante más tiempo.