La posibilidad de trabajar desde un celular y continuar las tareas en una tablet está cambiando la manera en que profesionales y estudiantes organizan sus actividades. Desde redactar documentos y editar presentaciones hasta participar en reuniones virtuales, los dispositivos móviles ofrecen alternativas para mantener la productividad sin depender permanentemente de una computadora.

Sin embargo, uno de los principales desafíos del trabajo móvil es mantener la continuidad entre dispositivos. Transferir fotografías, compartir archivos, modificar documentos o recuperar información puede consumir tiempo cuando las herramientas no funcionan de manera integrada.

Ante esta necesidad, Huawei propone combinar las capacidades del smartphone Mate 80 Pro y la tablet MatePad Air, dos equipos diseñados para desarrollar tareas complementarias. Mientras el teléfono permite capturar información y atender actividades inmediatas, la tablet proporciona una superficie más amplia para editar contenidos, revisar archivos y organizar proyectos.

¿Cómo trabajar desde el celular y continuar las tareas en una tablet?

Una jornada laboral fuera de la oficina puede comenzar con una reunión, una visita de campo o una clase. En cualquiera de estas situaciones, el teléfono suele convertirse en la primera herramienta para registrar información y mantener la comunicación.

El Huawei Mate 80 Pro permite fotografiar documentos, capturar imágenes para presentaciones, revisar archivos y realizar llamadas de coordinación. Su cámara True-to-Colour está diseñada para reproducir colores con mayor fidelidad en diferentes condiciones de iluminación, una característica útil al registrar materiales visuales.

Además, incorpora tecnología de cancelación de ruido bidireccional mediante inteligencia artificial, orientada a mejorar la claridad de las conversaciones telefónicas en ambientes con sonidos externos.

Cuando llega el momento de desarrollar un informe o preparar una presentación, el usuario puede transferir fotografías y otros contenidos compatibles a la Huawei MatePad Air, aprovechando las funciones de intercambio entre ambos dispositivos.

Esta integración permite pasar de tareas rápidas, como tomar fotografías o recopilar referencias, a procesos que requieren mayor concentración, como redactar documentos y organizar información en una pantalla más grande.

Del celular a la tablet: cómo aprovechar la inteligencia artificial para trabajar y estudiar desde cualquier lugar

Huawei MatePad Air: herramientas para editar Word, Excel, PowerPoint y PDF

Una de las principales ventajas de utilizar una tablet para trabajar es disponer de mayor espacio para visualizar documentos y realizar modificaciones.

La Huawei MatePad Air es compatible con la versión para PC de WPS Office, disponible mediante AppGallery, que ofrece una interfaz similar a la de las aplicaciones de oficina utilizadas en computadoras.

Con esta herramienta, los usuarios pueden trabajar con documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y archivos PDF, utilizando la pantalla táctil o accesorios compatibles.

Entre sus posibilidades destacan la redacción de informes, organización de datos, elaboración de diapositivas y revisión de documentos compartidos.

Para quienes necesitan escribir textos extensos, el Huawei Smart Magnetic Keyboard ofrece una alternativa al teclado virtual. Por su parte, el Huawei M-Pencil Pro permite realizar anotaciones, señalar correcciones y utilizar funciones de control en presentaciones compatibles.

De esta manera, la tablet puede convertirse en una herramienta complementaria para estudiantes, docentes, profesionales y personas que necesitan revisar información durante sus desplazamientos.

La compatibilidad de determinadas funciones y formatos puede depender de la aplicación instalada y de sus condiciones de uso.

Inteligencia artificial para redactar documentos y organizar presentaciones

La incorporación de inteligencia artificial en las herramientas de productividad también está modificando la forma en que se preparan informes, exposiciones y materiales de trabajo.

En el caso de WPS Office AI, las funciones disponibles permiten asistir en actividades como la generación de borradores, la modificación del tono de un texto, la organización de presentaciones y el procesamiento de información contenida en tablas.

Por ejemplo, un estudiante puede utilizar estas herramientas para plantear una estructura inicial de una exposición, mientras que un profesional puede apoyarse en ellas para ordenar ideas antes de redactar un documento definitivo.

Sin embargo, la IA generativa no sustituye la revisión humana. Los textos, cálculos y propuestas elaborados mediante estas funciones deben verificarse antes de incluirse en documentos académicos, informes empresariales o comunicaciones públicas.

Asimismo, algunas capacidades de inteligencia artificial pueden estar sujetas a disponibilidad, versiones de software o requisitos específicos de acceso.

En el Huawei Mate 80 Pro, las herramientas de edición fotográfica con IA permiten realizar ajustes en las imágenes antes de incorporarlas a documentos o compartirlas.

Esta distribución de funciones facilita un flujo de trabajo en el que el smartphone se utiliza para recopilar contenido y la tablet para desarrollarlo con mayor detalle.

Pantalla OLED PaperMatte: ¿qué ventajas ofrece para estudiar y trabajar?

La pantalla es uno de los componentes más importantes cuando se utiliza una tablet durante varias horas para leer, redactar o revisar material gráfico.

La Huawei MatePad Air incorpora un panel OLED PaperMatte de 12,2 pulgadas, con resolución de 2.800 × 1.840 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz.

Su tecnología PaperMatte está orientada a dispersar la luz y disminuir los reflejos sobre la superficie, lo que puede facilitar la lectura y visualización de contenidos en ambientes con iluminación variable.

Esta característica resulta relevante para quienes alternan sus actividades entre una oficina, una biblioteca, un aula o espacios compartidos.

En términos de portabilidad, la tablet tiene un grosor de 5,3 milímetros y un peso aproximado de 509 gramos, características que favorecen su transporte en mochilas o bolsos de trabajo.

Por otro lado, el Huawei Mate 80 Pro incorpora una pantalla OLED que alcanza un brillo máximo anunciado de 3.000 nits bajo condiciones específicas de laboratorio, una característica orientada a mejorar la visibilidad en entornos iluminados.

El smartphone también integra Kunlun Glass de segunda generación, una tecnología de protección que, según Huawei, ofrece hasta 20 veces más resistencia a las caídas respecto de su referencia de comparación. Esto no significa que el equipo sea inmune a golpes o daños accidentales.

Consejos para mantener la productividad entre dos dispositivos

Aprovechar un teléfono y una tablet durante una misma jornada requiere distribuir adecuadamente las tareas y reducir las interrupciones.

Una alternativa es utilizar el smartphone para actividades inmediatas, como registrar fotografías, atender llamadas, consultar mensajes y recopilar información. Posteriormente, la tablet puede emplearse para revisar los archivos, elaborar documentos, procesar datos y preparar presentaciones.

También resulta conveniente organizar los documentos por proyectos, utilizar formatos compatibles y comprobar que los archivos se transfieran correctamente entre ambos equipos.

Para quienes trabajan con información importante, mantener copias de seguridad y verificar las opciones de sincronización disponibles ayuda a reducir el riesgo de perder documentos durante los desplazamientos.

El objetivo no es reemplazar todas las funciones de una computadora, sino aprovechar las herramientas móviles para desarrollar actividades que antes requerían permanecer frente a un escritorio.

¿Dónde conocer los nuevos dispositivos Huawei en Perú?

Los usuarios interesados en conocer las características del Huawei Mate 80 Pro y la Huawei MatePad Air pueden consultar sus especificaciones y condiciones comerciales en los canales oficiales de la marca.

Asimismo, la compañía señala que sus productos pueden encontrarse a través de establecimientos comerciales como Hiraoka, Ripley y Falabella, además de plataformas como Mercado Libre, según disponibilidad.

Para obtener más información sobre precios, accesorios compatibles y funcionalidades, los consumidores pueden visitar la Huawei Online Store en Perú.

La combinación de un smartphone y una tablet representa una alternativa para quienes necesitan organizar sus tareas laborales y académicas en diferentes espacios, aprovechando herramientas de productividad, funciones de inteligencia artificial y opciones de conectividad entre dispositivos.