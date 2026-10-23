El Fenómeno El Niño en Perú generó intensas precipitaciones desde la madrugada del 20 de octubre hasta el día de hoy en diversas provincias del norte del país.

Las precipitaciones provocaron aniegos severos que afectaron viviendas y comercios en las regiones de Piura y Tumbes.

Inundaciones por el Fenómeno El Niño en Perú impactan la zona norte

En Piura, el agua alcanzó 30 centímetros de altura en el mercado Modelo de Chulucanas e ingresó a diversos inmuebles.

Asimismo, la urbanización Ignacio Merino y el sector Los Tallanes sufrieron el colapso del drenaje pluvial tras horas de continuas precipitaciones.

Por su parte, el Senamhi advirtió sobre acumulados de hasta 200 milímetros por metro cuadrado en sectores del litoral norte.

Ante esta situación, el Ejército peruano instaló motobombas de transvase en los sectores piuranos de Chilcal e Ignacio Merino para evacuar las aguas.

MTPE evalúa medidas laborales ante el avance de El Niño en el Perú

En el ámbito económico, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, confirmó que el Gobierno evalúa aplicar la suspensión perfecta de labores.

El titular del MTPE explicó que buscan brindar auxilio legal y financiero a las empresas obligadas a paralizar sus actividades productivas.

Asimismo, el Ejecutivo alista una normativa para compensar a los trabajadores afectados por el impacto de El Niño en el Perú.

De igual forma, Sheput advirtió que las anomalías del fenómeno podrían extenderse durante todo el año 2027 en el territorio nacional.

Despliegue ministerial y alerta meteorológica del Senamhi

Por otro lado, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, llegó a Piura el día de hoy para realizar las coordinaciones de las acciones de mitigación de riesgos.

Frente a la evolución del Fenómeno El Niño en Perú, el Senamhi mantiene vigente el aviso meteorológico por lluvias en Sullana, Talara y Tumbes.

Los gobiernos regionales solicitaron maquinaria pesada para evitar el aislamiento de localidades rurales como Capitán Hoyle.