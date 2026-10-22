Samsung busca transformar la manera en que sus clientes interactúan con la marca en Latinoamérica. Para lograrlo, la compañía anunció la evolución de Smart Xperience, una iniciativa que reúne servicios de asesoría, instalación, protección, mantenimiento y reparación de dispositivos, con el objetivo de ofrecer una atención más completa antes y después de cada compra.

La propuesta contempla una renovación del papel de los Samsung Smart Centers, que dejarán de enfocarse únicamente en la asistencia técnica para incorporar experiencias presenciales, demostraciones de productos y orientación personalizada. De esta manera, los usuarios podrán conocer las funciones de diferentes dispositivos y descubrir cómo aprovechar mejor las tecnologías disponibles.

Bajo el concepto «Tú eliges Samsung, nosotros nos encargamos del resto», la compañía apuesta por una relación más cercana y continua con sus consumidores, integrando sus canales de atención y servicios especializados en diferentes etapas de uso de sus productos.

¿Qué es Samsung Smart Xperience y cómo beneficia a los usuarios?

Samsung Smart Xperience es una propuesta de atención al consumidor que conecta distintos servicios de la marca, desde la elección de un dispositivo hasta su instalación, mantenimiento, reparación o renovación.

A diferencia de los modelos tradicionales de soporte, que suelen activarse cuando un equipo presenta problemas, esta iniciativa incorpora un enfoque preventivo. Su propósito es ayudar a los usuarios a conocer las características de los productos, resolver dudas y recibir orientación para utilizarlos de manera adecuada.

Esto significa que la experiencia de atención no termina cuando una persona compra un teléfono, televisor o electrodoméstico. También contempla el acompañamiento durante su instalación y uso, así como el acceso a servicios especializados cuando sea necesario.

Para los consumidores, el principal beneficio de este modelo es disponer de distintos canales de orientación y asistencia dentro del ecosistema Samsung, aunque las prestaciones específicas dependen del mercado y de la disponibilidad de cada servicio.

Samsung Smart Centers: espacios para probar productos y recibir asesoría

Uno de los cambios más importantes de Smart Xperience en Latinoamérica está relacionado con la ampliación de las funciones de los Smart Centers.

Estos establecimientos incorporan experiencias que permiten a los visitantes explorar productos, comprobar algunas de sus funcionalidades y conversar con especialistas antes de tomar una decisión de compra.

En las sucursales participantes, los usuarios también podrán acceder a demostraciones y talleres, así como recibir recomendaciones de acuerdo con sus necesidades, el entorno de su vivienda y sus hábitos cotidianos.

Por ejemplo, una persona interesada en mejorar su experiencia tecnológica en el hogar podrá conocer distintas opciones de dispositivos, comprender cómo funcionan en conjunto y explorar posibilidades de integración entre equipos compatibles.

Este enfoque resulta especialmente útil para quienes desean aprovechar las funciones de sus productos actuales o evaluar nuevas soluciones para un hogar conectado.

Los interesados pueden consultar la ubicación de los establecimientos en la página oficial de centros de servicio Samsung en Perú.

¿Qué servicios incluye Samsung Smart Xperience?

La iniciativa agrupa diferentes soluciones para atender necesidades relacionadas con la compra, instalación, protección y soporte técnico de dispositivos electrónicos.

Entre los servicios que forman parte del portafolio destacan:

Samsung Care+: ofrece planes de protección y soporte especializado para dispositivos elegibles, de acuerdo con las condiciones de cada mercado.

ofrece planes de protección y soporte especializado para dispositivos elegibles, de acuerdo con las condiciones de cada mercado. In Home Visits: contempla atención e instalación de productos directamente en el hogar del consumidor.

contempla atención e instalación de productos directamente en el hogar del consumidor. One Stop Service: busca centralizar la atención de diferentes necesidades a través de un mismo servicio.

busca centralizar la atención de diferentes necesidades a través de un mismo servicio. Smart Centers: permiten conocer productos, probar determinadas funcionalidades y recibir asesoramiento presencial.

permiten conocer productos, probar determinadas funcionalidades y recibir asesoramiento presencial. Care & Preventive Services: comprende servicios de mantenimiento preventivo orientados al cuidado de los equipos.

comprende servicios de mantenimiento preventivo orientados al cuidado de los equipos. OOW Repair: brinda opciones de reparación para productos que se encuentran fuera del periodo de garantía.

brinda opciones de reparación para productos que se encuentran fuera del periodo de garantía. Contigo+: ofrece alternativas relacionadas con la renovación de dispositivos.

ofrece alternativas relacionadas con la renovación de dispositivos. BOPIS/BORIS: integra las compras digitales con opciones de recojo o devolución en establecimientos físicos.

integra las compras digitales con opciones de recojo o devolución en establecimientos físicos. Eco Canje: contempla el intercambio de productos mediante alternativas orientadas a una renovación más sostenible.

contempla el intercambio de productos mediante alternativas orientadas a una renovación más sostenible. Same Day Repair: ofrece la posibilidad de realizar determinadas reparaciones el mismo día, donde el servicio esté disponible.

Esta oferta permite que los usuarios encuentren soluciones para diferentes momentos de uso de sus dispositivos, sin limitar el contacto con la marca a los casos de fallas o desperfectos.

Es importante considerar que no todos estos servicios están necesariamente disponibles en Perú. Su implementación, cobertura y condiciones pueden variar según el país, establecimiento y tipo de producto.

Protección y mantenimiento: la atención continúa después de la compra

Otro de los componentes de esta estrategia es Samsung Care+, servicio que ofrece alternativas de protección y asistencia especializada para equipos que cumplen los requisitos establecidos.

La iniciativa busca complementar esta protección con soluciones de mantenimiento y reparación, de modo que el consumidor pueda acceder a distintos tipos de soporte durante la vida útil de sus dispositivos.

Así, Smart Xperience reúne servicios pensados tanto para quienes compran un producto por primera vez como para aquellos que necesitan asistencia con un equipo que ya utilizan o evalúan renovarlo.

Los usuarios peruanos interesados en conocer las condiciones de protección pueden consultar la información oficial de Samsung Care+ en Perú.

Samsung apuesta por una experiencia de atención más cercana

La evolución de Smart Xperience también responde al objetivo de fortalecer la relación entre los consumidores y los servicios de la compañía.

Billy Moreira, director senior de Customer Satisfaction de Samsung Electronics para Latinoamérica, destacó que el acompañamiento al usuario debe extenderse más allá de la atención de problemas técnicos.

«La experiencia del consumidor ocurre en cada interacción con la marca, mucho antes y mucho después de cualquier eventual problema», afirmó el ejecutivo.

Asimismo, explicó que la iniciativa busca ofrecer mayor comodidad, orientación y confianza mediante la integración de especialistas, servicios y productos de la marca.

Con esta estrategia, Samsung refuerza su propuesta de servicio al cliente en Latinoamérica, combinando atención presencial, soporte especializado y soluciones digitales para atender diversas necesidades de los consumidores.

Quienes deseen conocer los servicios disponibles, verificar las condiciones de atención o ubicar un establecimiento autorizado pueden ingresar a la página oficial de soporte de Samsung Perú.