La Oficina Central de Admisión (OCA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) publicó los resultados del examen de Ciencias de la Salud, realizado este sábado 24 de octubre como parte del proceso de admisión 2027-I.

Consulta aquí los resultados oficiales de San Marcos 2027-I.

Los participantes pueden revisar la relación oficial y sus respectivos puntajes en la plataforma de la universidad. La siguiente jornada corresponde a los aspirantes a Medicina Humana, quienes rendirán la evaluación el domingo 25 de octubre.

El proceso de admisión San Marcos 2027-I ofrece un total de 2581 vacantes.

¿Dónde consultar los resultados de San Marcos 2027-I?

Los resultados de la evaluación de Ciencias de la Salud están disponibles en el portal habilitado por la OCA:

En esta página se encuentra la relación de postulantes con los puntajes obtenidos. Quienes alcancen una vacante podrán recoger sus constancias de ingreso del 2 al 6 de noviembre de 2026.

Medicina Humana: ¿a qué hora se podrá ingresar al examen?

Los postulantes a Medicina Humana deberán acudir a la ciudad universitaria el domingo 25 de octubre. El ingreso estará habilitado desde las 6:00 a. m. hasta las 8:30 a. m.

La universidad precisó que, una vez concluido ese horario, no permitirá el acceso de más postulantes por ningún motivo. Por ello, es importante organizar el traslado y revisar previamente los documentos y las restricciones para entrar al recinto.

Además de llegar dentro del horario establecido, los aspirantes deberán cumplir las disposiciones sobre vestimenta y objetos personales.

¿Qué documentos deben llevar los postulantes?

Para ingresar al examen de admisión 2027-I, los participantes deberán presentar los documentos que correspondan a su situación:

Carné de postulante impreso en tamaño A4. Incluye la declaración jurada, que debe permanecer sin firma ni huella dactilar. Ambas se colocarán en el aula, ante el docente o veedor.

Incluye la declaración jurada, que debe permanecer sin firma ni huella dactilar. Ambas se colocarán en el aula, ante el docente o veedor. Documento nacional de identidad (DNI) original, actualizado y vigente.

original, actualizado y vigente. Pasaporte o carné de extranjería vigente , para los postulantes extranjeros.

, para los postulantes extranjeros. Certificado de inscripción C4 de Reniec u otro documento oficial de trámite , únicamente en caso de pérdida o robo del DNI.

, únicamente en caso de pérdida o robo del DNI. Declaración jurada para menores de edad, impresa y firmada por el padre, la madre o el apoderado, cuando corresponda.

La revisión previa de estos documentos permitirá comprobar que estén completos antes de salir hacia la universidad.

¿Cómo vestirse para rendir el examen de San Marcos?

La UNMSM ha establecido restricciones para determinadas prendas y accesorios. Los postulantes deben acudir con ropa cómoda, sencilla y sin adornos metálicos, respetando las siguientes indicaciones:

No llevar gorras ni prendas con capucha , como casacas o poleras.

, como casacas o poleras. No usar jeans ni pantalones tipo cargo , caracterizados por sus grandes bolsillos laterales.

, caracterizados por sus grandes bolsillos laterales. No portar aretes, piercings, anillos, pulseras ni collares.

Utilizar calzado sin hebillas ni adornos metálicos .

. Mantener las orejas y la frente descubiertas. Quienes tengan el cabello largo deben llevarlo recogido.

Una alternativa es vestir polo de algodón y pantalón de buzo, siempre que ambas prendas cumplan las disposiciones del proceso de admisión.

¿Qué objetos están prohibidos durante la evaluación?

Los aspirantes no podrán ingresar con celulares, relojes inteligentes, audífonos, tabletas, cámaras ni otros dispositivos electrónicos.

La restricción también comprende mochilas, bolsos, carteras, billeteras, llaves, tarjetas, joyas, relojes y otros accesorios. Tampoco está permitido llevar alimentos, bebidas ni materiales de estudio, como libros, cuadernos o separatas.

Los postulantes no necesitan llevar lápices, borradores, tajadores ni lapiceros, porque la universidad proporcionará los útiles de escritorio para rendir la prueba.