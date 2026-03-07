Miles de jóvenes participaron este sábado 7 de marzo en la primera jornada del examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), proceso en el que aspirantes de todo el país buscan obtener una vacante en la reconocida Decana de América.

Durante esta fecha se evaluó a los postulantes de las áreas D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y E (Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales).

En total, 9.720 postulantes rindieron la prueba correspondiente a estas áreas académicas, compitiendo por una de las plazas disponibles en esta convocatoria de ingreso a la universidad pública más antigua del continente.

Resultados del examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo

Los resultados oficiales del examen de admisión San Marcos 2026-II fueron publicados a través de la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM.

Ingresa aquí para ver los resultados

En el portal institucional los postulantes podrán revisar su puntaje final y verificar si lograron una vacante en la carrera elegida.

Debido al alto número de consultas simultáneas que se registran cada jornada de evaluación, es posible que el portal de resultados de San Marcos experimente momentos de saturación o lentitud.

En esos casos, se recomienda intentar nuevamente minutos después para acceder a la información completa del proceso.

Perfil de los postulantes que rindieron la evaluación

Según información brindada por la rectora Jerí Ramón Ruffner, una parte importante de los aspirantes proviene de instituciones educativas públicas.

En concreto, 14.961 postulantes proceden de colegios estatales, lo que representa el 53,9% del total de inscritos en el proceso de admisión.

Por otro lado, 12.499 postulantes (45,1%) culminaron sus estudios secundarios en instituciones privadas, reflejando la amplia diversidad de estudiantes que participan cada año en el proceso de admisión de la UNMSM.

Modalidades de ingreso en el proceso de admisión

El examen de admisión de San Marcos 2026-II contempla diversas modalidades dirigidas a distintos perfiles de postulantes. Entre ellas destacan los estudiantes de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA).

Asimismo, el proceso incluye opciones para primeros puestos de secundaria, traslados internos y externos, deportistas calificados, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo y miembros de comunidades nativas, entre otros grupos que cuentan con modalidades especiales de acceso a la universidad.

Cronograma completo del examen de admisión San Marcos 2026-II

La Oficina Central de Admisión (OCA) difundió el calendario oficial de evaluaciones correspondiente a este proceso.

Las fechas se mantienen vigentes luego de la reprogramación ocasionada por la toma de instalaciones universitarias registrada anteriormente.

El cronograma de evaluaciones quedó establecido de la siguiente manera:

Sábado 7 de marzo: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales) .

y . Domingo 8 de marzo: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías) .

y . Sábado 14 de marzo: Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana) .

. Domingo 15 de marzo: Área A – Medicina Humana.

San Marcos garantiza continuidad del proceso de admisión

Ante las medidas adoptadas por el Gobierno debido a la escasez de gas, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos implementó acciones para asegurar el traslado oportuno de los postulantes.

Para ello, dispuso sus buses institucionales, conocidos popularmente como “Burros”, con el objetivo de transportar a estudiantes desde distintos puntos de Lima hasta la Ciudad Universitaria.

Las autoridades universitarias confirmaron que el proceso de admisión 2026-II continuará según las fechas establecidas en el reglamento oficial.

“Las fechas del examen de admisión, contempladas para los días 7, 8, 14 y 15 de marzo, se mantienen conforme a lo estipulado en el Reglamento del Examen de Admisión”, precisó la institución.