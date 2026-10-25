Inventos escolares en Perú: 172 proyectos buscan prevenir huaicos y mejorar la salud
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Un total de 381 escolares peruanos participa en la cuarta edición del Concurso Nacional de Inventos Escolares “Inventores del Futuro”, organizado por el Indecopi. Sus propuestas incluyen bioplásticos, alertas de huaicos y asistentes inteligentes para personas con discapacidad, entre otras soluciones dirigidas a atender necesidades de sus comunidades.

La convocatoria alcanzó un récord de 172 proyectos, cifra que representa un incremento del 37.6 % respecto de 2023. El certamen promueve la creatividad y la innovación, junto con el uso y respeto de la propiedad intelectual desde la etapa escolar.

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Ambiente, agricultura y salud entre los principales temas

El cuidado del medioambiente y la ecoeficiencia reúnen el 24 % de las propuestas. En este grupo figuran iniciativas de reciclaje, aprovechamiento de residuos orgánicos y tratamiento de agua.

A continuación se ubican las energías renovables, con el 11 %, mediante sistemas solares, biodigestores y biocombustibles. La agricultura sostenible concentra otro 10 %, con bioinsecticidas, mecanismos de riego inteligente y alertas de heladas; mientras que nutrición y alimentos representan también el 10 %, con proyectos orientados a prevenir la anemia.

Las iniciativas de salud y medicina suman el 9 %. Por su parte, la prevención de riesgos alcanza el 8 %, con propuestas como sismógrafos, alertas de huaicos y detectores de gas.

También participan proyectos de educación y tecnologías digitales (8 %), construcción sostenible (5 %) e inclusión de personas con discapacidad (5 %).

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El 56 % de los escolares participantes son mujeres

Las alumnas representan el 56 % de los 381 participantes. Por procedencia, Lima concentra el 26 % de los proyectos, seguida de Piura (12 %), Callao (9 %) y La Libertad (8 %).

El concurso permite presentar inventos de manera individual o en equipos de hasta tres integrantes, siempre con la orientación de un docente asesor. En esta edición, el 74 % de las propuestas se desarrolló en equipo y el 26 % de forma individual.

La competencia se divide en dos categorías: una para estudiantes de cuarto de primaria a primero de secundaria y otra para escolares de segundo a quinto de secundaria.

Evaluación, finalistas y premiación de Inventores del Futuro

La evaluación de los proyectos se realiza del 8 al 30 de octubre. Se consideran su novedad a nivel mundial, sus ventajas frente a soluciones existentes y su capacidad para resolver problemas o atender necesidades. De esta etapa saldrán hasta cinco finalistas por categoría.

Los escolares seleccionados deberán presentar un video explicativo entre el 5 y el 16 de noviembre y sustentar sus inventos ante un jurado. La ceremonia de premiación está programada para el 26 de noviembre de 2026.

Los ganadores y sus docentes asesores recibirán una tablet y un diploma. Sus colegios obtendrán un trofeo y un diploma. Los premios cuentan con la colaboración de la Universidad Peruana Unión (UPeU).

Las etapas, los criterios de evaluación y otras especificaciones pueden consultarse en la página del concurso Inventores del Futuro.

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