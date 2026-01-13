El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) encendió las alertas ante la creciente comercialización de productos de limpieza falsificados y adulterados.

Estos imitan marcas reconocidas y se venden principalmente en entornos informales. Esta práctica no solo engaña a los consumidores, sino que también expone a la población a posibles riesgos para la salud.

PUEDES VER: ➜ Retiran fórmula infantil NAN del mercado peruano por alerta sanitaria preventiva revela Indecopi

La Comisión de Signos Distintivos, junto con la Dirección de Fiscalización del Indecopi, llevó a cabo un operativo especial en distintos mercados y centros de abastos de Lima Metropolitana.

Durante esta intervención, personal especializado realizó compras de manera encubierta para evaluar la autenticidad de detergentes y jabones que aparentaban ser originales.

Resultados preocupantes tras el análisis técnico

Los productos adquiridos fueron sometidos a pruebas en un laboratorio especializado, cuyos resultados confirmaron la magnitud del problema.

El análisis reveló que el 78 % de los detergentes y el 33 % de los jabones evaluados eran falsificados, evidenciando una alta presencia de estos productos en el mercado informal.

Además, se identificaron diferencias notorias en color, textura y aroma frente a los productos originales. Estas variaciones no solo afectan la calidad, sino que también generan dudas sobre la seguridad de los insumos utilizados en su elaboración.

Empaques defectuosos y perjuicio económico

Otro hallazgo relevante fue el uso de empaques de baja calidad, con sellos mal adheridos, codificaciones inválidas y presentaciones que ya no se comercializan en el mercado formal.

En varios casos, el peso real del producto era inferior al declarado en el envase, ocasionando un perjuicio económico directo para los consumidores.

Asimismo, se detectaron concentraciones excesivas de algunos componentes químicos, lo que puede disminuir la eficacia del producto y provocar irritaciones, alergias o resequedad en la piel, especialmente en aquellos destinados al uso infantil.

Engaño al consumidor y vulneración de derechos

El uso de envases y diseños similares a marcas conocidas constituye un engaño directo al consumidor y una grave infracción a los derechos de propiedad industrial. Estas prácticas afectan la confianza del público y distorsionan el mercado formal, perjudicando tanto a los consumidores como a las empresas legítimas.

Frente a este escenario, el Indecopi exhorta a la ciudadanía a desconfiar de precios inusualmente bajos, revisar cuidadosamente la información de las etiquetas y adquirir productos únicamente en establecimientos formales y de confianza.

Fiscalización continua para proteger a la población

La entidad reafirmó que continuará desplegando acciones de monitoreo y fiscalización en distintos puntos de la ciudad.

El objetivo es claro: proteger la salud de los consumidores y prevenir la comercialización de productos que no cumplen con la normativa vigente.