Las denuncias presentadas por padres de familia contra el colegio Innova Schools, en el distrito de Ate, motivaron el inicio de una investigación por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

La entidad busca determinar si el centro educativo cumplió con las obligaciones y protocolos establecidos para atender un presunto caso de violencia sexual ocurrido dentro de sus instalaciones.

La investigación se desarrolla en el marco de las competencias del organismo, que supervisa el cumplimiento del Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto a la calidad e idoneidad de los servicios educativos.

Indecopi verifica el cumplimiento de los protocolos de actuación

Como parte de las diligencias, el Indecopi está recopilando información para establecer si el colegio respondió de manera oportuna y conforme a las normas vigentes ante la denuncia presentada por los familiares del estudiante.

La evaluación incluye revisar si la institución educativa aplicó los procedimientos exigidos para este tipo de situaciones y si garantizó la protección del menor, tal como lo exigen las disposiciones que regulan la prestación del servicio educativo.

El colegio podría enfrentar multas de hasta 450 UIT

Si durante la investigación se identifican incumplimientos, el organismo podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra el colegio.

De comprobarse responsabilidades, las sanciones podrían alcanzar hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), además de la implementación de medidas correctivas orientadas a proteger los derechos de los consumidores y reforzar las obligaciones de la institución educativa.

Obligación de actuar de inmediato ante casos de violencia escolar

El Indecopi reiteró que los proveedores de servicios educativos tienen la responsabilidad de intervenir de manera inmediata cuando se presenta una situación de violencia que afecte a un estudiante.

Entre las acciones obligatorias se encuentra brindar asistencia y medidas de protección a la presunta víctima, cumplir con los protocolos del Ministerio de Educación y reportar el caso mediante la plataforma SíseVe, mecanismo oficial para registrar incidentes de violencia en instituciones educativas.

La entidad también expresó su rechazo a este tipo de hechos y reafirmó su compromiso de vigilar que los colegios cumplan con las obligaciones destinadas a proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes.

Canales para presentar reclamos ante Indecopi

El organismo recordó que los padres de familia que consideren que una institución educativa no actuó de manera diligente frente a un caso de violencia pueden presentar sus reclamos mediante los canales oficiales: