La medición de la presión arterial antes y después de entrenar es una de las principales funciones del HUAWEI WATCH D3. Según la compañía, el dispositivo combina estas lecturas con información sobre actividad física y sueño para ayudar al usuario a conocer sus registros durante la rutina diaria.

Huawei presenta esta característica como una novedad en la industria y señala que el reloj está optimizado para realizar mediciones cuando el ritmo cardiaco permanece elevado tras el esfuerzo.

Presión arterial: qué funciones ofrece antes y después de entrenar

El WATCH D3 permite consultar la presión arterial desde la muñeca en dos momentos de la actividad física. Antes del entrenamiento, realiza una lectura y, si detecta valores elevados, sugiere posponer los ejercicios intensos, de acuerdo con la descripción de la marca.

Después del ejercicio, permite revisar la presión dentro de los dos minutos posteriores a la actividad. Si el resultado es elevado, el dispositivo recomienda moderar la intensidad de la siguiente sesión.

Estas funciones están planteadas como herramientas de seguimiento. La información proporcionada por Huawei no detalla estudios de validación clínica ni criterios médicos para interpretar las lecturas en personas con hipertensión.

Una bolsa de aire en la correa para realizar las mediciones

Para medir la presión arterial, el reloj incorpora una bolsa de aire mecánica en la correa. El mecanismo utiliza el método oscilométrico junto con la tecnología HUAWEI TruSense System, según explica el fabricante.

La bolsa de aire tiene un ancho de 25,5 milímetros y cuenta con una doble salida lateral para facilitar la liberación del aire. Huawei también señala que su diseño es resistente al sudor y está pensado para el contacto con la piel.

El dispositivo incluye recordatorios inteligentes para sugerir mediciones en determinadas circunstancias, como descensos repentinos de temperatura o desplazamientos hacia lugares de mayor altitud.

Además, la función Resumen de salud reúne las lecturas de presión arterial con los datos de sueño y ejercicio, de modo que el usuario pueda revisar esa información de manera conjunta.

Más de 100 modos deportivos y rutinas para pausas activas

El HUAWEI WATCH D3 ofrece más de 100 modos de entrenamiento, entre ellos correr, caminar, ciclismo y senderismo. Estas opciones permiten registrar distintas actividades desde el mismo dispositivo.

También incorpora la función Miniejercicios, con 30 rutinas de entre 30 segundos y un minuto. Las sesiones trabajan 10 zonas del cuerpo, como cuello, hombros, abdomen, muñecas y tobillos.

Según la marca, estas rutinas no requieren equipos ni un espacio especial y están orientadas a incorporar pausas activas durante el día.

El reloj se ofrece en colores negro, dorado y dorado moca. Sus características y opciones de compra pueden consultarse en la página del HUAWEI WATCH D3 proporcionada por la compañía.