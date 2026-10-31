En su visita a El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori confirmó el impacto que tendrá el modelo Bukele en Perú, anunciando que seis nuevas cárceles peruanas adaptarán el sistema penitenciario de Nayib Bukele.

El anuncio se realizó tras recorrer las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel emblemática contra el crimen organizado.

“Sabemos que necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Y creo que hoy este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles con todas estas iniciativas”, declaró la mandataria durante la actividad oficial.

Implementación del programa «Cero Ocio» y trabajo penitenciario

Uno de los pilares que el Ejecutivo buscará replicar es el programa «Cero Ocio», el cual incorpora actividades productivas a la rutina de los reclusos dentro de los penales.

Fujimori señaló que el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, tomará esta experiencia para evaluar su implementación en el país en la nueva infraestructura carcelaria.

Asimismo, la mandataria reafirmó que estas medidas forman parte de una estrategia integral contra las organizaciones criminales internacionales, el narcotráfico y la minería ilegal.

Fortalecimiento de la seguridad y facultades legislativas

Durante su encuentro en El Salvador, la presidenta enfatizó fortalecer la labor conjunta entre la PNP y las Fuerzas Armadas mediante un comando unificado.

Asimismo, destacó las facultades legislativas del Congreso para clasificar a bandas criminales peligrosas como grupos terroristas u hostiles.

“Hay que nombrarlos como lo que son para tener los mecanismos legales, arrinconarlos y ponerlos en prisión”, concluyó la mandataria.