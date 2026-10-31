Por el caso de Solsiret Rodríguez, Kevin Villanueva pasó de recibir 30 años de prisión a seis, tras cambiarse el delito de feminicidio por encubrimiento personal y real.

Como consecuencia de esta modificación, Villanueva recuperó su libertad el pasado 13 de febrero.

Kevin Villanueva, primero recibió una sentencia de 30 años, en febrero recibió una de 6 años. En febrero de este año salió libre.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuestionó la decisión judicial y expresó su preocupación por la respuesta del sistema de justicia frente a los casos de feminicidio.

Carlos Rodríguez, padre de Solsiret, declaró que hasta el momento no ha encontrado justicia por el asesinato de su hija. Cuestionó que, durante la revisión del caso en segunda instancia, no se hayan considerado 83 elementos de juicio ni las declaraciones de los peritos que determinaron las circunstancias de la muerte de la joven. Asimismo, cuestionó los criterios utilizados para reducir la condena.

A esta lucha por justicia se suma la muerte de la madre de Solsiret, ocurrida el pasado 5 de octubre, sin que pudiera conocer una resolución definitiva sobre el caso de su hija.

Durante más de tres años, desde 2016 hasta inicios de 2020, la madre de Solsiret emprendió una búsqueda incansable para encontrarla. El cuerpo de la joven fue hallado finalmente en una vivienda del Cercado de Lima, donde residía Andrea Aguirre, pareja de Villanueva.

La madre de Solsiret también se convirtió en una voz activa en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Participaba en marchas y convocatorias para denunciar la desaparición de mujeres, exigir una respuesta más efectiva del Estado y reclamar justicia para las víctimas.

La audiencia de este lunes revisa el fallo de segunda instancia por parte de la Corte Suprema. Se espera que continúe la evaluación de los cuestionamientos a la modificación del delito y la reducción de la condena. La decisión que adopte el máximo tribunal determinará si se mantiene o se anula el fallo que permitió la liberación de Villanueva.

Caso Solsiret Rodríguez

Solsiret Rodríguez, activista feminista y estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, desapareció en agosto de 2016, cuando tenía 23 años. Su desaparición ocurrió en el lugar donde residía, en el Callao.

Andrea Aguirre y su pareja, Kevin Villanueva, fueron condenados inicialmente a 28 y 30 años de prisión efectiva, respectivamente. Sin embargo, posteriormente, a Villanueva se le modificó la calificación del delito y se le redujo la pena.

Los padres de Solsiret denunciaron su desaparición, pero el efectivo policial Dante Pastor se negó a recibir la denuncia. Durante septiembre de ese año no hubo avances en la búsqueda.

En octubre, regresaron al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú, donde otro efectivo les informó que solicitarían la geolocalización del celular de Solsiret. Sin embargo, tuvieron que esperar cuatro meses para obtener esa información.

En febrero de 2017, los registros de geolocalización revelaron que, durante los días 23, 24 y 25 de agosto de 2016, el celular de Solsiret estuvo en su domicilio, ubicado en la avenida Colonial. En ese lugar vivía con su pareja, Bryan, Kevin y otros integrantes de la familia Villanueva.

Los resultados de la necropsia determinaron que Solsiret murió a causa de un golpe contundente en el rostro.

En febrero de 2020, se encontraron restos de Solsiret en una vivienda del Cercado de Lima, propiedad de Aguirre. Ella manifestó que, durante una discusión, Solsiret se golpeó fuertemente la cabeza se resbalo y que fue un accidente.

Además, cuando se realizaron las diligencias para recoger las pruebas en el lugar de los hechos, se descubrió que el inmueble había sido remodelado. Al consultar al maestro de obras que realizó los cambios, este manifestó no recordar muchos detalles del trabajo. Para entonces, ya habían transcurrido tres años y medio desde la desaparición de Solsiret.