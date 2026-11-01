Christina Aguilera llegará por primera vez al Perú el 21 de noviembre en el Estadio Nacional, como parte del Sound Music Fest.

La megaestrella del pop, cuya potente voz es imposible de no reconocer, compartirá escenario con Áddamo (banda peruana), Flo Rida (rapero estadounidense) y Marshmello (DJ estadounidense).

El sencillo con el que debutó Christina fue «Genie in a Bottle», lanzado en 1999, el cual alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100. Otras canciones populares son «What a Girl Wants» (1999) y «Beautiful» (2002), con la que ganó el premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. En 2002 también lanzó «Fighter» y «Dirty».

Christina posee un amplio registro vocal y es reconocida por el uso característico del melisma (técnica vocal que consiste en cantar varias notas musicales diferentes sobre una sola sílaba de una palabra). Asimismo, es característica de ella la reinvención constante de su imagen y sonido con cada álbum.



También destaca la presencia del grupo Áddamo, banda peruana autora de temas como «Sin Miedo», «Te Regalo» y «En Tus Sueños». Ezio Oliva, líder de la banda, confirmó su asistencia al evento, actualmente residiendo junto a su esposa Karen Schwarz y desarrollando su carrera musical en España.



En cuanto a Flo Rida, es famoso por fusionar el rap urbano con bases electrónicas con mucha energía y que contagian al baile. Marshmello tiene como rasgo identificativo un casco blanco en forma de malvavisco (marshmallow) con una sonrisa y una cruz en los ojos que utiliza en todos sus conciertos.

Un ícono del pop

El evento ha generado gran expectativa desde su anuncio. Tener a un icono pop como Christina Aguilera no ocurre todos los días, y menos aún acompañada de artistas reconocidos de distintos géneros y estilos.

La página oficial de Joinnus aún registra entradas para este evento, escalonadas en seis categorías que van desde la zona norte hasta la platinum, las cuales cuentan con un descuento exclusivo al comprar con Interbank. Si deseas asistir, solo entra a su página oficial y recibirás mayor información.