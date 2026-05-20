La Orquesta Filarmónica de Lima ofrecerá el 30 de mayo un concierto especial dirigido por el maestro español Hugo Carrio, quien volverá a compartir escenario con músicos formados durante su etapa en el Perú.

La Orquesta Filarmónica de Lima alista una noche marcada por la emoción y la música clásica con “Reencuentro”, el segundo concierto de su Temporada 2026. La presentación se realizará el próximo 30 de mayo a las 8:00 p.m. en el renovado Auditorio del Centro Cultural de la UNIFÉ, en La Molina.



Bajo la dirección del maestro español Hugo Carrio, el evento significará su regreso a Lima luego de cinco años fuera del país. La velada tendrá además un componente especial: el director volverá a compartir escenario con exalumnos que hoy forman parte de la orquesta como músicos profesionales.



Beethoven protagoniza una velada sinfónica de alto nivel

El programa estará dedicado principalmente a la obra de Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más influyentes de la música clásica universal. La noche iniciará con la dramática Obertura Coriolano y continuará con el Concierto para clarinete Op. 36 de Samuel Barber, interpretado por el clarinetista Marco Apaza, principal de fila de la agrupación.



El cierre llegará con la reconocida Sinfonía N.º 7, considerada una de las piezas más intensas y celebradas del repertorio sinfónico por su fuerza rítmica y expresividad.



Un concierto que celebra el reencuentro y la formación musical

Más allá del repertorio, “Reencuentro” busca destacar la conexión entre generaciones de músicos. Durante su etapa en el Perú, Hugo Carrio participó activamente en la formación de jóvenes talentos que hoy integran la Orquesta Filarmónica de Lima.



Actualmente, el director español se desempeña como Director Artístico y Musical de Sinfonía por el Perú, proyecto impulsado por el tenor Juan Diego Flórez. Su formación artística se consolidó en Venezuela dentro de El Sistema, bajo la guía del maestro José Antonio Abreu.

Accesibilidad y nueva sede

El concierto se realizará en el Auditorio del Centro Cultural de la UNIFÉ, espacio que se convierte en la nueva sede de la temporada 2026 de la orquesta. El recinto cuenta con mejores condiciones acústicas, mayor comodidad y estacionamiento para los asistentes.



Con esta propuesta, la Orquesta Filarmónica de Lima reafirma su apuesta por impulsar la música clásica y fortalecer la agenda cultural de la capital mediante espectáculos de alto nivel artístico.

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