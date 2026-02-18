La cuenta regresiva comenzó para los fanáticos peruanos de Paulo Londra. El cantante argentino confirmó su regreso a Lima y debutará por primera vez en el Estadio Nacional, el escenario más importante del país.

El concierto se realizará el sábado 29 de agosto de 2026 y forma parte de su gira internacional ‘Next Rounds Tour’.

El anuncio consolida el crecimiento del artista cordobés en la región y responde a la alta demanda de seguidores que impulsaron su retorno a Perú. Con esta fecha, el intérprete de grandes éxitos urbanos suma a Lima dentro de su recorrido por América.

Paulo Londra debutará en el Estadio Nacional de Lima

El show marcará un momento clave en su carrera, ya que será su primera presentación en el ‘Coloso de José Díaz’, recinto con capacidad para más de 43 mil personas. Este paso refleja la expansión internacional del artista y su fuerte conexión con el público peruano.

Durante la noche, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de gran formato que incluirá sus canciones más populares y parte de su nueva etapa musical.

Fecha y detalles del concierto de Paulo Londra en Perú

El esperado concierto se realizará el 29 de agosto de 2026 en el Estadio Nacional de Lima. La producción adelantó que el repertorio incluirá temas que lo llevaron a la fama mundial como “Adán y Eva”, “Nena Maldición” y “Tal Vez”, entre otros.

La presentación en Lima forma parte del ‘Next Rounds Tour’, gira que también contempla fechas en países como México, Colombia, Chile y Estados Unidos.

Preventa y venta de entradas en Teleticket

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket en dos etapas. La preventa exclusiva se desarrollará el 20 y 21 de febrero de 2026 desde las 10:00 a.m., con un descuento de hasta 15% pagando con tarjetas Interbank.

Posteriormente, se habilitará la venta general con precios regulares. Se recomienda a los usuarios ingresar con anticipación a la plataforma y verificar su cuenta para agilizar el proceso de compra.

Precios y zonas para el concierto de Paulo Londra en Lima

El evento contará con siete zonas distribuidas entre campo, occidente, oriente y tribuna norte. Los precios van desde S/80 hasta S/320, dependiendo de la ubicación seleccionada.

Campo A

Preventa Interbank: S/270.00

Precio full: S/320.00

Preventa Interbank: Precio full: Campo B

Preventa Interbank: S/125.00

Precio full: S/147.00

Preventa Interbank: Precio full: Occidente 1 numerado

Preventa Interbank: S/185.00

Precio full: S/217.00

Preventa Interbank: Precio full: Occidente 2 numerado

Preventa Interbank: S/160.00

Precio full: S/190.00

Preventa Interbank: Precio full: Oriente 1 numerado

Preventa Interbank: S/185.00

Precio full: S/217.00

Preventa Interbank: Precio full: Oriente 2 numerado

Preventa Interbank: S/160.00

Precio full: S/190.00

Preventa Interbank: Precio full: Tribuna norte

Preventa Interbank: S/80.00

Precio full: S/95.00

La llegada de Paulo Londra a Lima perfila este espectáculo como uno de los conciertos más esperados del 2026 en Perú, con miles de fanáticos listos para asegurar su entrada.