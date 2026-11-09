Los jóvenes de 16 a 35 años podrán gestionar desde el mediodía de hoy, lunes 9 de noviembre, una entrada gratuita para la vigilia de oración con el papa León XIV. La inscripción se realizará mediante Teleticket y permitirá participar en el encuentro previsto para el jueves 12 en el Estadio Nacional.

Ingresa al link: https://teleticket.com.pe/vigilia-de-los-jovenes

Paso a paso:

Crea tu cuenta en o ingresa con tu usuario en https://teleticket.com.pe/Account/RegisterTlk

Dirígete a la web: https://teleticket.com.pe/vigilia-de-los-jovenes

Selecciona tu ubicación y adquiere tu entrada. Recuerda las condiciones por edad.

Mapa referencial SECTORES PUERTAS DE ACCESO OCCIDENTE BAJA 01 08 OCCIDENTE INTERMEDIA 02 07 OCCIDENTE ALTA 03 06 ORIENTE BAJA 21 24 ORIENTE INTERMEDIA 19 26 ORIENTE ALTA 20 25 TRIBUNA NORTE 10 11 12 15 16 17 TRIBUNA SUR 28 29 30 31 32 33 CAMPO 1 09 CAMPO 2 18 CAMPO 3 34 CAMPO 4 27 Obtén tu ticket para la VIGILIA DE LOS JÓVENES CON EL PAPA LEÓN XIV aquí MAYORES DE 18 AÑOS MENORES DE 18 AÑOS EXTRANJEROS SILLA DE RUEDAS El canje se realiza en la plataforma oficial de Teleticket. Los enlaces abren en una pestaña nueva; la disponibilidad se confirma allí. ¿Cómo obtener mi entrada en la web?

El padre Juan Bytton explicó que la convocatoria está abierta a jóvenes y universitarios, sin necesidad de pertenecer a un grupo parroquial. Cada participante podrá tramitar una sola entrada, que será personal e intransferible.

Cómo obtener tu entrada gratuita en Teleticket

Isabel Chirinos, integrante de la comisión central de la visita del papa León XIV a Lima, detalló que cada asistente deberá completar su inscripción con los datos de su documento de identidad.

Estos son los pasos para gestionar el ingreso:

Inicia sesión en Teleticket.com.pe. Si todavía no tienes una cuenta, deberás registrarte. Busca el evento “Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV”. También podrás acceder desde el enlace oficial difundido por las redes sociales de la Comisión de Laicos y Juventudes de la CEP, el Arzobispado de Lima y la Vicaría de la Juventud de Lima. Completa tus datos personales. Los nombres, apellidos y número de DNI o carné de extranjería deben coincidir exactamente con el documento físico que presentarás al ingresar. Revisa y confirma tu entrada. Al terminar, accede a la sección “Mis Compras” para comprobar que se haya generado correctamente.

Las entradas están dirigidas a personas de 16 a 35 años cumplidos. Para consultas sobre la inscripción, los organizadores indicaron que se podrá recurrir a las cuentas oficiales de Teleticket.

Requisitos para adolescentes de 16 y 17 años

Los menores de edad también podrán asistir, pero deberán realizar el trámite mediante la cuenta de un adulto responsable. Durante el proceso se registrarán los datos del adolescente y se deberá presentar una declaración jurada firmada por sus padres o apoderados.

Para estos casos, también se generará una entrada para el adulto que acompañará al menor.

El día de la vigilia, los participantes deberán llevar su entrada impresa o en el celular y su documento de identidad en físico, a fin de verificar los datos al momento del acceso.

Horarios, accesos y actividades en el Estadio Nacional

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 11:00 a. m. del jueves 12 de noviembre. Las actividades de preparación comenzarán a las 2:00 p. m., mientras que la llegada del papa León XIV está prevista para las 6:00 p. m.

El seminarista Marcos Gallardo informó que se habilitará el 99 % de las puertas del recinto, cuya capacidad es de 52 000 personas. Cada entrada señalará el sector asignado y la puerta correspondiente.

Para ordenar el desplazamiento de los asistentes, se han previsto puntos de acceso en los siguientes cruces:

Avenida 28 de Julio con la Vía Expresa.

Bausate y Meza con la Vía Expresa.

Jirón Madre de Dios con la Vía Expresa.

Jirón Madre de Dios con la avenida Petit Thouars.

Jirón Saco Oliveros con la avenida Petit Thouars.

Jirón Manuel Carpancho con la avenida Petit Thouars.

Durante la vigilia habrá un diálogo y una experiencia de intercambio entre el pontífice y los jóvenes. Según el seminarista José Navarro, uno de los organizadores, el programa tendrá cinco momentos: ¡Aquí estamos!, ¡Nos encontramos!, León viene a casa, Cristo vive en nosotros y ¡Somos enviados!

El encuentro concluirá con la bendición del santo padre a los asistentes, como un signo de envío y esperanza, explicó Navarro.