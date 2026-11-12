“Regreso también a mi patria”. Con estas palabras, el papa León XIV describió el significado de su retorno al Perú durante el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El pontífice expresó su gratitud por los años que compartió con los peruanos y señaló que esta visita apostólica le permite reencontrarse con un pueblo que forma parte de su historia personal y de su formación como pastor.

León XIV recuerda su vínculo con el Perú y la nacionalidad peruana

La relación del santo padre con el país comenzó antes de asumir la Diócesis de Chiclayo. Durante su intervención, recordó que conoció de cerca las preocupaciones de las comunidades y aprendió de la fe de sus habitantes.

También evocó la hospitalidad de quienes lo recibieron en sus hogares, compartieron su mesa y lo hicieron sentir parte de sus familias. Entre esos recuerdos, mencionó incluso el ceviche.

La nacionalidad peruana que recibió en 2015, explicó, expresó un vínculo que se había construido mucho antes mediante la convivencia y su labor pastoral.

“Hoy comprendo cuanto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”, manifestó.

León XIV sostuvo que volvería a recorrer aquellos años con alegría, incluidos sus momentos difíciles. Ahora, como sucesor de Pedro, reconoce esa etapa como parte del camino que lo preparó para servir a la Iglesia universal.

Diversidad cultural y fe: los aportes del Perú que destacó el papa

En su mensaje, el pontífice resaltó la historia milenaria del Perú y la presencia de pueblos con distintas lenguas y tradiciones. Recordó que esa historia continúa transmitiéndose en quechua, aimara y en las lenguas de la Amazonía.

A esas raíces se sumaron otras herencias, como la afroperuana y la asiático-peruana, que también contribuyeron a construir la identidad nacional.

El papa señaló que cada región conserva tradiciones propias y aporta algo diferente al país. Desde esa perspectiva, afirmó que la unidad se fortalece cuando las diferencias encuentran un espacio y las personas contribuyen desde sus convicciones y experiencias.

Asimismo, destacó el arraigo de la fe y sus expresiones en las tradiciones y las obras de caridad. Como parte de esa reflexión, recordó a santa Rosa de Lima, a quien presentó como la primera flor de santidad latinoamericana.

Papa León XIV llama al Perú su patria

Amar al Perú significa procurar una vida digna para todos

Las faenas comunales, el apoyo de las familias ante las dificultades y la hospitalidad fueron algunos de los ejemplos que León XIV mencionó para describir la solidaridad del pueblo peruano.

“El Perú conserva expresiones cotidianas de solidaridad: las faenas comunales en las que los vecinos unen sus esfuerzos para realizar una obra que beneficia a todos, la ayuda que prestan las familias ante las dificultades y la hospitalidad que tantas veces he constatado”, expresó.

Para el pontífice, estas acciones reflejan una forma de amar a la patria mediante el cuidado de sus habitantes. Añadió que amar a un pueblo implica desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por sus necesidades y estar dispuestos a contribuir a su bienestar.

“Es un sentimiento que he llegado a comprender mejor gracias a ustedes y que hoy deseo compartir con quienes ejercen responsabilidades públicas”, destacó.

La visita apostólica de León XIV al Perú comenzó este miércoles y se extenderá hasta el lunes 16. Además de sus actividades oficiales en Lima, el programa contempla visitas a Lambayeque, Ucayali, Cajamarca y Cusco.