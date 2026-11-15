ChatGPT: GPT personalizados dejarán de estar disponibles el 11 de diciembre, según aviso

Los usuarios de GPT personalizados tendrán que revisar cómo continuar sus tareas en ChatGPT. Un aviso firmado por el equipo de OpenAI señala que estas herramientas dejarán de estar disponibles a partir del 11 de diciembre de 2026, aunque las conversaciones anteriores seguirán siendo accesibles.

El comunicado presenta dos alternativas para dar continuidad al trabajo: proyectos, que reúnen conversaciones, instrucciones y archivos relacionados, y complementos, que pueden incorporar funciones similares a las de los GPT. Para los creadores, también describe una opción de migración cuya disponibilidad dependerá de cada cuenta.

Qué alternativas tendrán los usuarios de GPT personalizados

Según el aviso, los proyectos de ChatGPT permiten mantener en un mismo espacio los chats, las instrucciones y los documentos de referencia de un trabajo en curso. De esta manera, las nuevas conversaciones pueden continuar con el contexto compartido.

Los complementos, por su parte, integran instrucciones reutilizables, archivos de referencia y aplicaciones conectadas en las conversaciones. El comunicado indica que muchas funciones de los GPT personalizados se están trasladando a este formato.

Ambas opciones responden a necesidades distintas: organizar el contexto de un trabajo o incorporar funciones reutilizables a los chats.

Cómo migrar un GPT a un complemento y qué revisar

Quienes hayan creado un GPT deberán ingresar a Mis GPT y seleccionar Migrar a un complemento, cuando esa opción aparezca habilitada para su cuenta.

La migración puede transferir instrucciones y archivos, pero el aviso advierte que el complemento podría funcionar de manera diferente. Por ello, recomienda revisar el resultado y probarlo con las tareas que normalmente se realizan con el GPT original.

Después de migrar, el creador podrá seguir utilizando su GPT hasta el retiro previsto para el 11 de diciembre. Sin embargo, ya no podrá editarlo tras la migración, de acuerdo con las condiciones descritas en el mensaje.

El acceso al complemento deberá compartirse por separado

La transición también requiere atención si otras personas utilizan el GPT. Según el comunicado, el acceso actual no se transferirá automáticamente al complemento de reemplazo: su creador tendrá que compartirlo nuevamente.

El aviso describe dos vías de distribución. La primera consiste en enviarlo a revisión para su publicación en el directorio de complementos, con la precisión de que no todos los envíos serán aceptados y publicados.

La segunda permite descargarlo como archivo ZIP y compartirlo directamente; quienes lo reciban podrán incorporarlo mediante la opción Agregar > Cargar complemento del directorio.

Quienes utilicen un GPT creado por otra persona no tendrán que migrarlo por su cuenta. Deberán revisar el aviso de esa herramienta y las indicaciones de su creador para conocer si existe un reemplazo.

Si no lo hay, el comunicado plantea continuar el trabajo en un proyecto con instrucciones y archivos propios.