OpenAI anunció el lanzamiento de ChatGPT Go en el Perú, un nuevo plan de suscripción que busca acercar las funciones avanzadas de la inteligencia artificial a un público más amplio.

La llegada de esta modalidad al país se da en alianza con Rappi, cuyos usuarios podrán acceder al servicio con beneficios exclusivos por tiempo limitado.

Esta nueva opción se posiciona como una alternativa intermedia entre la versión gratuita y el plan Plus, combinando un menor costo con mayores capacidades, especialmente pensadas para el uso cotidiano de herramientas de IA.

Beneficios exclusivos para usuarios de Rappi en Perú

Desde diciembre, los usuarios de Rappi podrán suscribirse a ChatGPT Go directamente desde la aplicación y acceder a un mes gratuito.

En el caso de los usuarios Rappi Pro Black, el beneficio se amplía hasta seis meses de acceso sin costo.

Esta alianza forma parte de una estrategia para integrar soluciones tecnológicas avanzadas en la vida diaria de los usuarios, más allá de las funcionalidades tradicionales de la plataforma de delivery.

Más capacidad y personalización con GPT-5

ChatGPT Go permite acceder a varias de las funciones más valoradas de ChatGPT con límites ampliados.

El plan está impulsado por GPT-5, el modelo más avanzado de OpenAI, y ofrece mayores posibilidades para tareas como redacción, aprendizaje, traducciones, tutorías y asistencia paso a paso.

Entre las principales mejoras frente a la versión gratuita destacan el aumento en la cantidad de mensajes disponibles, la generación de imágenes, la carga de archivos y una memoria ampliada que permite respuestas más personalizadas según el historial de uso.

Una apuesta por la innovación en la región

José Bernal, gerente general de Rappi Perú, destacó que esta alianza refuerza el compromiso de la empresa con la innovación tecnológica. Señaló que integrar ChatGPT Go a la propuesta de valor de Rappi Pro Black permite ofrecer herramientas que simplifican tareas cotidianas y acompañan a los usuarios más allá del uso de la app.

Por su parte, OpenAI resaltó el creciente interés de los usuarios latinoamericanos por adoptar soluciones basadas en inteligencia artificial, una tendencia que ha impulsado la expansión de ChatGPT en la región durante el último año.

Cómo acceder a ChatGPT Go

A partir del 15 de diciembre, los usuarios de Rappi en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay pueden activar ChatGPT Go desde la aplicación y obtener el periodo gratuito correspondiente.

Asimismo, quienes lo prefieran pueden ingresar a chat.openai.com o descargar la aplicación de ChatGPT, crear una cuenta y seleccionar el plan Go.

Los usuarios que ya cuentan con una versión gratuita también tienen la opción de actualizar su suscripción a ChatGPT Go desde la web o la app.

¿Qué ofrece ChatGPT Go frente a la versión gratuita?

En comparación con el plan sin costo, ChatGPT Go incluye:

10 veces más mensajes disponibles con GPT-5

disponibles con GPT-5 10 veces más generación de imágenes por día

por día 10 veces más cargas de archivos o imágenes diarias

diarias El doble de memoria, para respuestas más contextualizadas y personalizadas