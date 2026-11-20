Un sismo de magnitud 6.7 se registró a las 7:09:19 p. m. del viernes 20 de noviembre de 2026 en la región Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento se originó a 129 kilómetros de profundidad.

Según el Centro Sismológico Nacional (Censis), el epicentro se localizó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, en la provincia y región del mismo nombre. El organismo reportó que el sismo se percibió con intensidad V en Junín.

El reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0818 ubicó el epicentro en las coordenadas −10.97 de latitud y −76.19 de longitud.