Un sismo de magnitud 7.2 fue registrado este jueves 20 de agosto de 2026 en la región Ayacucho, de acuerdo con el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

🌎 Últimos 4 sismos registrados en Perú 🛰️ Fuente: Instituto Geofísico del Perú (IGP) 🔴 Último sismo registrado Magnitud 7.2 📍 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacucho 📅 20/08/2026 | 🕒 13:00:16 🗓️ Sismos registrados el 20/08/2026 🟢 Sismo en Arequipa | Magnitud 3.6 | 20/08/2026 | 08:29:59 | 38 km al O de Ocoña, Camaná - Arequipa 🗓️ Sismos registrados el 19/08/2026 🟢 Sismo en Huancavelica | Magnitud 3.4 | 19/08/2026 | 09:16:12 | 15 km al E de Colcabamba, Tayacaja - Huancavelica

19/08/2026 09:16:12 15 km al E de Colcabamba, Tayacaja - Huancavelica 🟠 Sismo en Lima | Magnitud 4.8 | 19/08/2026 | 05:28:02 | 42 km al SO de Lurín, Lima - Lima Actualizado: 20/08/2026 15:12:22

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 13:00:16 horas y tuvo como referencia una zona situada 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, según los datos consignados en el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0568.

IGP reporta una profundidad de 108 kilómetros

De acuerdo con la información del IGP, el evento sísmico alcanzó una profundidad de 108 kilómetros. Sus coordenadas fueron establecidas en una latitud de -14.70 y una longitud de -73.78.

La profundidad constituye uno de los datos principales incluidos en un reporte sísmico, junto con la magnitud, ubicación, hora y nivel de intensidad registrado en las localidades próximas al evento.

En este caso, pese a alcanzar una magnitud de 7.2, el reporte oficial proporcionado señala una intensidad de III-IV en Coracora.

Sismo alcanzó intensidad III-IV en Coracora

El reporte del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del IGP establece a Coracora como referencia para la intensidad del movimiento.

La información difundida indica que el temblor en Ayacucho alcanzó una intensidad de entre III y IV en esta localidad. El dato permite dimensionar cómo fue percibido el movimiento sísmico en la zona señalada por el reporte.

La ubicación del epicentro, a 35 kilómetros al norte de Coracora, coloca a esta localidad de la provincia de Parinacochas como el principal punto geográfico de referencia informado por la institución.

Datos del sismo registrado este 20 de agosto en Ayacucho

El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0568 consigna que el movimiento se produjo a las 13:00 horas del 20 de agosto de 2026, alcanzó una magnitud de 7.2 y se originó a 108 kilómetros de profundidad.

Los principales datos comunicados son: magnitud 7.2, latitud -14.70, longitud -73.78, intensidad III-IV en Coracora y ubicación referencial de 35 kilómetros al norte de Coracora, Parinacochas, Ayacucho.

Esta información corresponde a los parámetros incluidos en el reporte sísmico proporcionado y permite identificar tanto la localización como las principales características del evento.

Reporte del IGP permite conocer los parámetros del movimiento

Los reportes sísmicos reúnen información técnica que permite conocer las características de un movimiento telúrico poco después de su registro. En este evento, los datos disponibles permiten establecer con precisión cuándo ocurrió el sismo, cuál fue su magnitud, a qué profundidad se produjo y dónde estuvo localizado.

Hasta la información proporcionada para esta nota, no se han incluido reportes sobre daños materiales o afectaciones personales, por lo que no corresponde afirmar que estos se hayan producido o descartado.