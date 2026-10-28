Detectar el avance del agua por las quebradas puede dar a la población minutos decisivos para evacuar. Con ese objetivo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que viene instalando sistemas de monitoreo en 12 quebradas estratégicas del país, como parte de las acciones de prevención ante el fenómeno El Niño.

La entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), explicó que los equipos generan información para que las autoridades adopten medidas preventivas ante el desplazamiento de flujos hacia zonas pobladas.

¿Cómo funcionan las cámaras y los sensores del IGP?

El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que las cámaras permiten identificar la presencia y el desplazamiento de flujos por las quebradas. Los sensores, por su parte, ayudan a estimar la altura que alcanza el agua.

Esta información permite detectar el avance del flujo y medir su velocidad. Así, las autoridades pueden evaluar el riesgo y activar las medidas correspondientes para que la población evacúe hacia zonas seguras.

El tiempo de alerta depende de cada quebrada

“La alerta llegaría entre 8 y 10 minutos a más, antes de que el flujo impacte las zonas pobladas, tiempo vital para evacuar”, señaló Tavera.

Ese margen no es igual en todas las localidades. Según explicó el especialista, depende de la distancia entre los equipos y el área urbana, las características de la quebrada y la velocidad del flujo.

Por ello, las comunidades ubicadas más abajo del punto de monitoreo podrían disponer de un tiempo mayor para adoptar medidas preventivas.

Áncash incorporará bocinas automáticas en febrero de 2027

Tavera detalló que ya existen equipos instalados en Huaycoloro, en Lima; cuatro quebradas de Áncash; y seis quebradas que nacen del volcán Misti, en Arequipa. También informó sobre nuevas implementaciones en Arequipa, Piura y La Libertad.

En Áncash, el sistema ya funciona en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), tras su entrega al gobierno regional.

La siguiente etapa está prevista para febrero de 2027 e incluirá bocinas automáticas en las comunidades de Áncash que cuentan con el sistema. Estos dispositivos permitirán alertar directamente a la población cuando se detecte riesgo de deslizamiento, según anunció el jefe del IGP.