Un sismo de magnitud 5.0 se registró en la región Junín este domingo 22 de noviembre de 2026, a las 4:35 p. m., informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0825, el sismo se originó a 145 kilómetros de profundidad. El epicentro se localizó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, en las coordenadas 10,96° de latitud sur y 76,17° de longitud oeste.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0825

Fecha y Hora Local: 22/11/2026 16:35:27

Magnitud: 5.0

Profundidad: 145km

Latitud: -10.96

Longitud: -76.17

Intensidad: IV Junín

Referencia: 30 km al NO de Junín, Junín – Junínhttps://t.co/WxMQdDcRzU — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 22, 2026

En la ciudad de Junín, el temblor alcanzó una intensidad de IV en la escala de Mercalli Modificada, que describe cómo se percibió el movimiento en esa localidad.

¿Qué recomienda el Indeci antes, durante y después de un sismo?

Antes de un sismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda preparar un plan familiar de emergencia. Cada integrante del hogar debe conocer las zonas seguras dentro y fuera de la vivienda, la ruta de evacuación y el punto de encuentro.

La entidad también aconseja tener lista una mochila para emergencias y acordar quién ayudará a las personas que necesiten apoyo para evacuar.

Durante el movimiento, el Indeci aconseja mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer. Si no es posible salir de forma segura, recomienda ubicarse en la zona segura identificada dentro de la vivienda. En los edificios, se debe evitar el uso de ascensores.

Una vez que termine el temblor, la familia debe dirigirse al punto de encuentro acordado. Antes de volver a ocupar la vivienda, el Indeci recomienda revisar si presenta daños y verificar el estado de las conexiones de gas, agua y electricidad. Si se necesita iluminación, aconseja usar una linterna y evitar encender velas o fósforos.