Un sismo de magnitud 5.1 se registró la madrugada de este domingo 22 de noviembre en la región Pasco. El epicentro se ubicó a 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Cerro de Pasco, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento ocurrió a las 00:51:57, hora local, y alcanzó una intensidad IV en Cerro de Pasco, de acuerdo con el reporte sísmico 2026-0824 del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP.
El evento tuvo una profundidad de 132 kilómetros. Las coordenadas del epicentro fueron −10.85 de latitud y −76.10 de longitud.
¿Qué recomienda Defensa Civil ante un sismo?
- Durante el movimiento. Mantén la calma, evita correr y ubícate en una zona segura interna previamente identificada. Si el movimiento te impide mantenerte en pie, agáchate, cúbrete y sujétate.
- Al evacuar. Cuando termine el movimiento, sal de manera ordenada por la ruta señalizada. Si estás en un edificio, usa las escaleras y evita los ascensores. Dirígete al punto de reunión establecido por la municipalidad.
- Después del sismo. Verifica si tú o quienes te acompañan necesitan atención. Si es necesario, solicita ayuda a los bomberos o a la Policía y sigue las indicaciones de las autoridades.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) también recomienda contar con un plan familiar de emergencias y mantener en un lugar de fácil acceso una mochila para emergencias con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas y un botiquín. Su contenido debe adaptarse a las necesidades de cada familia.
¿Cómo evacuar cuando hay sismo?
Durante un sismo, mantén la calma y ubícate en una zona segura interna previamente identificada. Si el movimiento es tan fuerte que te impide mantenerte en pie, agáchate, cúbrete y sujétate. Cuando termine el movimiento, inicia la evacuación por la ruta señalizada.
Camina con paso firme, sin correr ni empujar, y sigue las indicaciones de los responsables de la evacuación. Si estás en un edificio, usa las escaleras y evita los ascensores. Deja tus pertenencias y mantén libres los pasadizos y las salidas para que todos puedan avanzar.
Una vez afuera, dirígete al punto de reunión establecido y verifica que quienes estaban contigo hayan llegado. Si alguien necesita ayuda o no ha llegado, avisa a los responsables de la evacuación. Permanece en el punto de reunión y espera la autorización para volver a ingresar.