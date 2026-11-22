Un sismo de magnitud 5.1 se registró la madrugada de este domingo 22 de noviembre en la región Pasco. El epicentro se ubicó a 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Cerro de Pasco, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento ocurrió a las 00:51:57, hora local, y alcanzó una intensidad IV en Cerro de Pasco, de acuerdo con el reporte sísmico 2026-0824 del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP.

El evento tuvo una profundidad de 132 kilómetros. Las coordenadas del epicentro fueron −10.85 de latitud y −76.10 de longitud.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0824

Fecha y Hora Local: 22/11/2026,00:51:57

Magnitud: 5.1

Profundidad: 132 km

Latitud: -10.85

Longitud: -76.10

Intensidad: IV Cerro de Pasco

Referencia: 25 km al SE de Cerro de Pasco, Pasco – Pascohttps://t.co/n6GJQDRAWW — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 22, 2026

¿Qué recomienda Defensa Civil ante un sismo?

Durante el movimiento. Mantén la calma, evita correr y ubícate en una zona segura interna previamente identificada. Si el movimiento te impide mantenerte en pie, agáchate, cúbrete y sujétate.

Mantén la calma, evita correr y ubícate en una zona segura interna previamente identificada. Si el movimiento te impide mantenerte en pie, agáchate, cúbrete y sujétate. Al evacuar. Cuando termine el movimiento, sal de manera ordenada por la ruta señalizada. Si estás en un edificio, usa las escaleras y evita los ascensores. Dirígete al punto de reunión establecido por la municipalidad.

Cuando termine el movimiento, sal de manera ordenada por la ruta señalizada. Si estás en un edificio, usa las escaleras y evita los ascensores. Dirígete al punto de reunión establecido por la municipalidad. Después del sismo. Verifica si tú o quienes te acompañan necesitan atención. Si es necesario, solicita ayuda a los bomberos o a la Policía y sigue las indicaciones de las autoridades.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) también recomienda contar con un plan familiar de emergencias y mantener en un lugar de fácil acceso una mochila para emergencias con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas y un botiquín. Su contenido debe adaptarse a las necesidades de cada familia.

¿Cómo evacuar cuando hay sismo?

Durante un sismo, mantén la calma y ubícate en una zona segura interna previamente identificada. Si el movimiento es tan fuerte que te impide mantenerte en pie, agáchate, cúbrete y sujétate. Cuando termine el movimiento, inicia la evacuación por la ruta señalizada.

Camina con paso firme, sin correr ni empujar, y sigue las indicaciones de los responsables de la evacuación. Si estás en un edificio, usa las escaleras y evita los ascensores. Deja tus pertenencias y mantén libres los pasadizos y las salidas para que todos puedan avanzar.

Una vez afuera, dirígete al punto de reunión establecido y verifica que quienes estaban contigo hayan llegado. Si alguien necesita ayuda o no ha llegado, avisa a los responsables de la evacuación. Permanece en el punto de reunión y espera la autorización para volver a ingresar.